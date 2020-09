Una serata magica, ricca di emozioni, musica e cinema: il successo dell'"Omaggio a Ennio Morricone"

Una serata storica, ricca di grandi emozioni, grande musica e grande cinema quella di venerdì 4 settembre a Piazzola sul Brenta, dove la cornice di Villa Contarini ha ospitato “Omaggio a Ennio Morricone”, con l’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana - con più di 65 elementi in palcoscenico - diretta dal Maestro Diego Basso, il Coro lirico Opera House e il tenore Luca Minnelli.

Una serata magica

Un grande spettacolo che ha emozionato il pubblico e che ha proposto un viaggio emozionante ed immersivo sotto le stelle, tra capolavori musicali e cinematografici, tra sinfonie e proiezioni che hanno riprodotto le scene più memorabili dei film di cui il Maestro ha firmato le colonne sonore.

La sicurezza

Un successo di pubblico, di gradimento e soprattutto un successo per la formula di procedure di sicurezza messe in atto dall’organizzazione, che ha reso l’evento un’iniziativa in totale sicurezza, senza rinunciare alla spettacolarità12 e alla dimensione artistica del progetto. Particolari attenzioni sono state destinate ad una serie di norme anti Covid e a determinate linee guida di comportamento individuale: gli ingressi sono stati contingentati e riservati a coloro che hanno acquistato la prevendita online, previa misurazione della temperatura corporea all’ingresso della villa attraverso termoscanner all’avanguardia, i posti a sedere sono stati debitamente distanziati, la location dell’evento ha disposto numerose aree dispenser munite di gel igienizzante e mascherine; il tutto coordinato da messaggi acustici che hanno ricordato le norme da rispettare e da un nutrito personale di vigilanza e sicurezza

L’evento è stato organizzato da Superfly Lab, con la collaborazione del Parco della Musica e del Comune di Piazzola sul Brenta.

Il tributo al grande Maestro

500 colonne sonore, 70 milioni di dischi venduti nel mondo, due Oscar e sei nomination, tre Grammy, quattro Golden Globe e un Leone d’Oro fanno di Ennio Morricone, un gigante della musica di tutti i tempi. Ad onorare la recente e dolorosa scomparsa rimane la sua arte, accompagnata dalle immagini delle scene dei film più iconici ed immortali, dai western all'italiana diretti da Sergio Leone, Duccio Tessari e Sergio Corbucci, ai capolavori hollywoodiani firmati Brian De Palma, Oliver Stone, Quentin Tarantino, Barry Levinson e molti altri.

Il Maestro Diego Basso ha selezionato brani scelti tra le oltre 500 colonne sonore, dai capolavori dello spaghetti western a Nuovo Cinema Paradiso e molti altri. Diego Basso è Direttore d'orchestra, protagonista di importanti progetti nei maggiori teatri italiani e internazionali e nelle principali reti televisive. Il suo genere passa dalle arie d’opera al pop, al rock sinfonico, alle musiche per il cinema. Conoscitore ed estimatore della musica del grande compositore Ennio Morricone, il Maestro Basso ha diretto numerosi concerti dedicati all' universo musicale del Maestro Morricone.

Musica e le immagini del cinema del Maestro

“Omaggio a Ennio Morricone” ha proposto uno spettacolo emozionante ed immersivo tra capolavori musicali e cinematografici, tra sinfonie e proiezioni che hanno riprodotto le scene più memorabili dei film di cui Maestro ha firmato le colonne sonore. A tal proposito, l’Amministrazione della Città di Piazzola sul Brenta ha fin da subito sostenuto l’iniziativa. «L’amministrazione della Città di Piazzola sul Brenta accoglie con il massimo favore il tributo al grande maestro Morricone e collabora alla sua organizzazione nell’ambito del progetto Piazze e Palazzi Veneti, che la vede capofila con i Comuni di Fratta Polesine e Morgano nella realizzazione di grandi eventi operistici e concertistici. Morricone sotto le Stelle segue infatti la messa in scena de Il Barbiere di Siviglia dello scorso 17 agosto ed entrambi gli spettacoli sono stati fortemente voluti dall’amministrazione per mantenere viva la tradizione dei grandi eventi a Piazzola, nonostante le difficoltà e nel massimo rispetto delle esigenze di tutela legate all’emergenza sanitaria, per valorizzare e promuovere la sua maestosa Villa e la vitalità dell’intera città». L’Assessore alla Cultura Avv. Debora Mazzon.

Un omaggio all’eccellenza italiana

"Essere main partner di una iniziativa così fortemente rivolta al territorio è per noi un’occasione preziosa – spiega Fabio Donà, Direttore Marketing di Aspiag Service – Il Tributo a Ennio Morricone è un omaggio a un’eccellenza italiana che ha fatto la storia della musica e siamo convinti che far rivivere la sua arte nella splendida cornice di Villa Contarini possa essere un momento di forte impatto per la comunità locale. Noi di Despar crediamo che supportare questa iniziativa significhi confermare, ancora una volta, la nostra vicinanza e il nostro sostegno nei confronti del prezioso territorio in cui ci inseriamo”.

Iniziativa anti Covid

Particolari attenzioni sono state destinate ad una serie di norme anti Covid. Fondamentale per la messa in sicurezza dell’evento è stato l’apporto di Styplex, azienda partner che oltre a sostenere il progetto ha rifornito l’organizzazione di termoscanner all’avanguardia e dell’attrezzatura idonea di contrasto e contenimento anti Covid prevista da decreto. Stylplex ha creduto fin da subito all’esigenza di attivarsi per la ripartenza del settore culturale e dello spettacolo, messo in ginocchio dalle conseguenze dell’epidemia di Coronavirus. L’azienda con 40 anni di attività alle spalle, oggi un’affermata realtà operativa nella lavorazione del Plexiglas® e dei suoi derivati, ha fatto della valorizzazione del territorio e del suo patrimonio collettivo uno dei principi cardine, attivandosi in prima persona sul piano sociale e culturale per un ritorno per la comunità che mai in questi tempi vuole tornare a vivere l’arte, la cultura e lo spettacolo, in totale comfort, sicurezza e spirito collettivo. “Omaggio a Ennio Morricone” rappresenta in tal senso non solo l’occasione per celebrare un’icona del nostro tempo attraverso grandi interpreti, ma anche l’occasione per ricreare un rapporto con le comunità locali e ricreare un legame positivo con le persone che vivono il territorio e i suoi patrimoni storico-artistici, come Villa Contarini.

Il palcoscenico naturale di Villa Contarini

Piazzola torna ad essere il teatro della grande musica, con uno degli scenari più spettacolari: il parco di Villa Contarini. A pochi km da Padova è una delle più splendide ville venete, capolavoro del barocco cinquecentesco.