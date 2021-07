Open Banca Patavina di Este: è il giorno delle finali

Ad Este si assegnano i titoli del Torneo Open Estivo maschile e femminile con 156 giocatori Trofeo Banca Patavina, condotto da Dalmazio Degani e Gianluca Cecchinello. Giovedì 1 alle ore 17 l’ultima gara del femminile che vede di fronte Teresa Cinquino under 16 torinese contro la coetanea vicentina Eva Segato. Alle 18.00 la finale di terza categoria tra l’udinese Laura Rondinara ed Angelica Giurisato del Tc Padova seguita da un paio di mesi dal tecnico Redi Giacomini. Alle 18.30 il capitano del Tc Padova Marco De Rosa sarà opposto al bassanese Matteo Dal Zotto.

Al Lotario Monti di Camposampiero è iniziato il Memorial Roberto Gallo Open maschile e femminile con 3.000 euro di montepremi diretto da Flavio Marcato e Maria Teresa Zecchino. Dalle 15 sarà possibile seguire le battaglie nei rossi di Via Giorgione, dove sono già in lizza i draw di terza categoria, e lo spettacolo è assicurato. A Grantorto dal 3 Luglio torneo di 3^ categoria maschile e femminile diretto da Alberto Visentin. Iscrizioni entro le ore 12 del 1/7 via mail a: circolotennisticograntorto@gmail.com.Sempre con inizio dal 3/7 Montecchia e Galzignano organizzano un torneo per giocatori massima categoria 4.3.Una competizione molto attesa per neofiti e veterani che daranno vita a battaglie infinite, visto il livello di gioco molto equilibrato. Iscrizioni entro le ore 12 del 1/7 via mail a: www.tennismontecchia.com.