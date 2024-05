Un successo il primo open day delle Terme: sold out per i visiting tour negli hotel

Grande successo per la prima edizione dell’Open Day delle Terme. Nel tardo pomeriggio di venerdì 17 maggio tre hotel del bacino termale euganeo - il Terme Preistoriche Resort and Spa e il Terme Neroniane Spa Resort a Montegrotto Terme, il Tritone Luxury Hotel thermae & spa ad Abano Terme - hanno aperto i loro cancelli per dei visiting gratuiti tour fra termalismo, salute e benessere.

Open day

«La proposta - spiega Walter Poli, presidente Federalberghi Terme Abano Montegrotto - è nata dalla volontà di connetterci ancor più con il territorio, mostrando anche a chi non arriva come ospite la realtà delle strutture che custodiscono la risorsa termale e che rappresentano dei presidi sanitari oltre che delle straordinarie oasi di salute e benessere, spazi bellissimi e ricchi di storia. La risposta è stata molto forte, e ha superato le nostre aspettative: in pochi giorni i 120 posti disponibili sono stati esauriti, con centinaia di persone in lista d’attesa, tanto che già siamo al lavoro per riproporre l’iniziativa coinvolgendo anche altre strutture. Le iscrizioni sono arrivate da tutto il territorio provinciale e in qualche caso anche da fuori provincia. Un’adesione che rappresenta per noi un segnale importante: attorno al termalismo c’è un grande interesse».

Tour guidati

Le visite, guidate dai tre imprenditori alberghieri - Poli per il Tritone, Angela Stoppato per Terme Preistoriche, Luca Tognin per Terme Neroniane - sono state occasione per scoprire qualche tratto della storia secolare delle strutture, per conoscere le modalità di conservazione dei fanghi termali, per scoprire realtà all’avanguardia in tema di sostenibilità, a partire dal riutilizzo dell’acqua termale impiegata per le cure per riscaldare le strutture nei mesi freddi, e per visitare i diversi ambienti degli hotel, dalla spa alle piscine al reparto cure, scoprendo il “dietro le quinte” del lavoro degli albergatori e dello staff delle strutture, impegnati a garantire servizi con standard di qualità elevatissimi. Le visite e il racconto degli albergatori hanno raccolto un forte interesse da parte dei partecipanti, che hanno dimostrato interesse e curiosità, intervendo con molte domande. L’Open day, organizzato con il patrocinio dei Comuni di Abano Terme e Montegrotto Terme, è stato anche occasione per raccontare ai cittadini l’unicità del più grande bacino termale d’Europa con le sue 100 strutture, dotate nel complesso di 200 piscine termali, in cui operano 5mila addetti per un fatturato di 350 milioni di euro e un numero medio di 3 milioni di presenze turistiche annue.