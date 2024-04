OPV per Casa Priscilla: la musica a sostegno delle Associazioni benefiche del territorio, la donazione

La Fondazione Orchestra di Padova e del Veneto ha devoluto la somma di 8.000 euro all’Associazione di volontariato Casa Priscilla, che da anni si occupa di dare aiuto a minori e alle mamme in difficoltà. La somma raccolta è il ricavato della vendita dei biglietti dei concerti OPV sostenuti dalla Fondazione Cariparo, versato con finalità solidali alle associazioni benefiche del territorio. OPV ha così potuto aderire all’iniziativa “Adotta una stanza”, campagna di raccolta fondi grazie alla quale è possibile contribuire attivamente al completamento della nuova sede dell’Associazione, inaugurata a dicembre 2024, e al potenziamento dei servizi offerti, il cui trasferimento avverrà entro giugno 2024.

La consegna

Proprio all’interno dei nuovi spazi di Casa Priscilla, a Padova in via Vlacovich, è avvenuta la consegna della somma alla presenza del Vicepresidente OPV Paolo Giaretta, della Presidente di Casa Priscilla ODV Maria Parolin (Sorella Maria), e di un componente dell’Orchestra, il violista Floriano Bolzonella.

Casa Priscilla ODV

Casa Priscilla ODV è un’associazione di volontariato che dà supporto a minori in situazioni di disagio o stato di abbandono, mamme con figli, donne maltrattate e nuclei familiari in difficoltà. Autorizzata e accreditata dalla Regione del Veneto e dal Comune di Padova, interviene su richiesta dei genitori stessi, dei Servizi sociali, del Tribunale, delle Ullss o di altri enti pubblici o privati. La struttura è aperta 24 ore su 24, 7 giorni su 7, tutto l’anno.

Casa Priscilla nasce ufficialmente nel 2001 per intuizione di sorella Maria, da sempre attenta all’accoglienza degli ultimi. Le sue radici, infatti, risalgono a più di trent’anni fa quando, intorno al 1987 nei locali di una scuola di Padova, comincia ad accogliere persone sole e bisognose, in particolare giovani donne.

Nel 2020 viene acquistata una vecchia scuola comunale in via Vlacovich: l’area, quattro volte più grande di quella attuale, è stata ristrutturata, rigenerata e dotata di una suddivisione più funzionale dei servizi. Determinazione, credibilità e trasparenza fanno di Casa Priscilla una realtà di frontiera che si ispira ai principi e ai valori cristiani, nel totale rispetto della libertà religiosa di ciascuno.

Ogni persona accolta è al centro di un percorso dedicato e personalizzato, elaborato e condotto da un team qualificato di educatori, psicologi e altri professionisti.

I servizi sono offerti in un ambiente protetto e mirano ad assicurare le migliori condizioni di crescita per i bambini, a favorire il reinserimento sociale sia di questi ultimi sia delle donne, nonché a far ritrovare loro un adeguato benessere psico-fisico. Le progettualità di Casa Priscilla guardano anche al territorio nell’ottica del “Lavoro in Rete” e della cittadinanza attiva. Le proposte attuate vanno dal coinvolgimento degli studenti nelle attività di volontariato e doposcuola, alla conduzione di laboratori ricreativi e di insegnamento di mestieri da parte di anziani, passando per l’attivazione di corsi di facilitazione linguistica e la collaborazione tra associazioni.

Foto articolo da comunicato stampa - Nella foto, da sinistra: il violista OPV Floriano Bolzonella, il Vicepresidente OPV Paolo Giaretta e il Presidente di Casa Priscilla ODV Maria Parolin (Sorella Maria).