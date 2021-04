Opvlive Free: un vero e proprio archivio musicale a disposizione di tutti

Rimangono ancora pochi giorni per rivivere le emozioni del concerto che l’Orchestra di Padova e del Veneto ha tenuto con il grande violinista Leonidas Kavakos in occasione di Mozart @ Padova, disponibile gratuitamente fino al 12 aprile sulla piattaforma digitale www.opvlive.it.

Kavakos: doppia veste di solista e maestro concertatore

A coronamento della rassegna streaming ideata dall’architetto Paola Cattaneo e promossa dall’OPV per celebrare i 250 anni della visita del giovane Mozart a Padova, il celebre violinista greco è salito sul palco del Teatro Verdi a 15 anni esatti dal suo debutto con l’Orchestra di Padova e del Veneto. Per il particolare omaggio a Mozart, Kavakos ha eseguito nella doppia veste di solista e maestro concertatore l’Ouverture da La Betulia liberata, l’azione sacra che fu commissionata a Mozart proprio durante la sua visita a Padova, il Concerto n. 4 per violino e orchestra K 218 e la Sinfonia n. 41 K 551, tra i maggiori capolavori del compositore austriaco, universalmente nota come “Jupiter” dato il carattere grandioso e divino che caratterizza la sua ultima composizione sinfonica.

Mozart

Oltre al concerto monografico del violinista greco dal virtuosismo incontrastato, sulla piattaforma OPVLIVE sono disponibili tutti gli appuntamenti che hanno animato il fitto programma della rassegna Mozart @ Padova. Tra questi figurano l’originale appuntamento tra divulgazione ed esecuzione musicale che ha visto il musicologo Sandro Cappelletto raccontare la genesi dei primi tre Quartetti di Mozart in compagnia del Quartetto d’archi OPV, lo spettacolo per giovani ascoltatori e le loro famiglie Mozart in carrozza, fino all’interessante Lezione-concerto tenuta dal Prof. Sergio Durante, docente dell’Università degli Studi di Padova, in compagnia dei musicisti dell’Orchestra.

Beethoven

Nell’area gratuita di OPVLIVE sono inoltre presenti i video con le Sinfonie n. 1 e 3 di Beethoven dirette da Marco Angius al Teatro Verdi di Padova. I due concerti fanno parte della recente rassegna Verso Beethoven che in solo un’ora di streaming ha suscitato l’interesse di diverse migliaia di utenti appositamente connessi alle piattaforme OPV per assistere al concerto.

Accesso gratuito

Dato il drammatico momento che il mondo della cultura e in particolare della musica dal vivo stanno vivendo a seguito del perdurare dell’attuale emergenza sanitaria, l’Orchestra di Padova e del Veneto sta offrendo agli appassionati di musica la possibilità di accedere gratuitamente all’intero archivio musicale presente in OPVLIVE grazie al codice promo OPVLIVEFREE.

Fino al 30 giugno

In attesa di poter tornare a far musica dal vivo, per poter ascoltare i concerti dell’OPV sarà dunque necessario registrarsi gratuitamente sul sito www.opvlive.it. Una volta registrati si potrà entrare nell’area abbonato del sito dalla quale sarà possibile individuare e selezionare il proprio abbonamento alla piattaforma digitale. Prima di procedere all’acquisto dell’abbonamento, basterà inserire il codice promo OPVLIVEFREE e avere così accesso gratuito all’intero archivio dell’Orchestra di Padova e del Veneto fino al 30 giugno.