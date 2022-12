Palazzina Creativa vince il premio “Miglior Packaging Gambero Rosso 2023” con Pasticceria Marisa

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Nella magnifica dimora del ‘600 di Palazzo Albergati a Zola Predosa (BO) si è svolto l’evento di premiazione in occasione dell’uscita della guida Pasticceri & Pasticcerie 2023 del Gambero Rosso, che quest’anno ha voluto premiare il packaging di Pasticceria Marisa come miglior packaging food 2023.

L’agenzia di comunicazione Padovana prosegue così il percorso di rebranding per Pasticceria Marisa, disegnando una soluzione capace di dare maggiore valore a prodotti, riducendo al minimo la produzione di rifiuti, senza avere particolare incidenza sul prezzo finale del prodotto. Un percorso di circa un anno, partendo dalla ricerca dei materiali e carte, passando al lavoro di cartotecnica per ottimizzare l’utilizzo dei fogli stampa al fine di ridurre di un 30% gli scarti oltre che le tempistiche di imballo.

Importante il supporto di Favini, che fin dall’inizio ha affiancato e supportato questo progetto. In particolare la scelta è ricaduta su Crush Cacao, derivante dalla buccia di scarto della lavorazione della fava di cacao, un prodotto che non manca mai nei processi di Marisa.

Da anni infatti Lucca Cantarin realizza i suoi grandi lievitati e tutti gli altri prodotti della storica pasticceria, con materie prime di comprovata qualità: «Scoprire l’esistenza di una carta del genere è stata la chiusura di un cerchio perché, idealmente, anche gli scarti di molti dei prodotti che utilizziamo in laboratorio, a partire dal cacao, non vengono sprecati. La carta è prodotta con EKOenergia, senza ogm e contiene il 40% di riciclato post consumo», racconta soddisfatto il pasticciere.

In uscita con il Natale 2023, anche un panettone in edizione limitata composto per il 99,9% da materie prima a km 0. Per ogni acquisto, alle persone sarà anche donato un albero, piantato all’interno del territorio di Lio Piccolo a Cavallino Treporti nella Laguna di Venezia: piaceva molto l’idea di poter dare un piccolo contributo di compensazione e supporto al territorio. Un percorso importante per Palazzina Creativa che in qualità di azienda B Corp punta a generare valore ed impatto positivo attraverso i progetti, focalizzando l’attenzione a 360° e trasmettendo valori di etica e responsabilità anche verso i propri clienti.