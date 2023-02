Il Padova torna a Le Brentelle per formare la squadra che giocherà la eSerie C

Il Calcio Padova e WeArena tornano a Le Brentelle per una nuova tappa dello sviluppo del team Esport biancoscudato. L’estate scorsa il centro commerciale aveva ospitato la selezione della cantera, quest’anno si aggiunge un torneo per decretare i due titolari che parteciperanno alla competizione Esport ufficiale di Lega Pro: eSerie C.

E la sfida si apre a nuovi partecipanti (iscrizioni online aperte fino a giovedì 2 marzo compilando il form al link bit.ly/EsportCalcioPadova): basta avere almeno 16 anni, essere residenti o domiciliati in provincia di Padova e saper giocare a EA Sports FIFA 23.

Da lunedì 27 febbraio a sabato 4 marzo, nella gigantesca arena tecnologica allestita da WeArena al primo piano de Le Brentelle, si terranno gli showmatch con protagonisti gli aspiranti player.

Da lunedì a venerdì, dalle 18.30, si terrà la fase di selezione, mentre sabato dalle 15 inizierà il torneo tra i finalisti: verrà, quindi, presentata la cantera rinnovata del Calcio Padova e saranno scelti i due nuovi titolari del team Esport biancoscudato. Il tutto trasmesso in diretta sul canale Twitch di WeArena.

Non solo calcio, poi: per tutta la settimana, dalle 10.30 alle 19.30, lo stand sarà accessibile al gioco libero di chi vorrà, con videogame sia su console che su pc, per tutti i gusti e tutte le età: Rocket League, Tekken 7, Fall Guys, Fortnite e altri.

Dichiara Romina Patrignani, Direttore Generale di WeArena: «Siamo molto orgogliosi di ritornare a Le Brentelle dopo meno di un anno insieme a Calcio Padova. In questi mesi il progetto Esport è cresciuto molto, trovando uno spazio dedicato unicamente al team Esport – per l’appunto un Esport Training Center, all’interno dello Stadio Euganeo! Torniamo a Le Brentelle per raccontare il percorso che stiamo facendo, per conoscere sempre più giovani del territorio volenterosi di entrare a far parte di questo progetto, e per portare esperienze positive e divertenti a tutti gli utenti che verranno a trovarci».

Aggiunge Nicola Polico, Center Manager Le Brentelle: «Siamo molto felici che ancora una volta Le Brentelle sia lo “stadio virtuale” dove il Calcio Padova con WeArena prosegue la sua avventura negli Esport. Questo evento mette insieme la sana competizione con la voglia di divertirsi, in un approccio molto positivo alle tecnologie, veicolando così anche un bel messaggio soprattutto ai giovani. Come centro commerciale, siamo da sempre impegnati a mettere a disposizione i nostri spazi, frequentati ogni giorno da migliaia di persone di ogni età, per iniziative di valore».

Info web

https://centrolebrentelle.it/newseventi/esport-padova/

Foto articolo da comunicato stampa