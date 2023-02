Padova torna in tv su Canale 5 nel programma sul turismo religioso “I Viaggi del Cuore”

Sabato 4 febbraio Padova sarà la protagonista della puntata de “I Viaggi del Cuore”, un programma sul turismo religioso in onda alle ore 8.45 su Canale 5.

Il programma

Il programma ha una duplice natura: territoriale e divulgativa. Raccontando il territorio attraverso i suoi siti sacri e per mezzo delle vicende di Santi e Beati, si pone come un vero e proprio viaggio alla scoperta di paesaggi, luoghi, storie e tradizioni.

Don Davide Banzato

Il conduttore del programma è Don Davide Banzato. Un giovane e popolare sacerdote nominato dal Papa Missionario della Misericordia. Noto per il suo impegno umanitario come assistente spirituale nel disagio giovanile e nella tossicodipendenza è un attivista sociale, guida spirituale della Comunità Nuovi Orizzonti. Con un impegno quotidiano nella evangelizzazione di strada, Don Davide è molto seguito anche sul web, è la voce di Radio Maria ed è ospite in vari programmi televisivi.