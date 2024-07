Da Padova a Kobane: la cooperazione passa per l’empowerment femminile e il sostegno alla produzione alimentare

Riceviamo e pubblichiamo:

"Nell’estate del 2014 in Iraq e in Siria centinaia di villaggi sono stati aggrediti dalla violenza devastante dell’Isis. Kobane in quello stesso anno diventa il luogo simbolo della resistenza al terrore. Quelle stesse donne che in Siria hanno combattuto e resistito allora, continuano oggi, a dieci anni distanza, a essere bersaglio da parte di gruppi legati alla galassia dell’Isis.

La violenza contro le donne In Rojava, regione del nord est della Siria, nonostante proprio le donne siano state protagoniste della resistenza, sono stati segnalati numerosi casi di violenza contro di loro, inclusi omicidi e abusi. Per questo, come Orto di Marco odv, abbiamo deciso di sostenerle. In cosa consiste il progetto La Fabbrica Viyan si propone di trasformare e produrre beni alimentari di base essenziali per le famiglie siriane, garantendo allo stesso tempo un'opportunità di lavoro per le donne della regione. Questo progetto nasce dalla necessità di fornire supporto economico e sociale alle donne, molte delle quali sono vittime non solo della violenza dovuta alla guerra provocata dall’Isis, ma anche di quella domestica. Un fenomeno che, nonostante si sia fatto molto per debellarlo grazie a politiche inclusive e al coinvolgimento delle donne nella vita politica e militare, ha ripreso a manifestarsi in maniera preoccupante. La fabbrica, che impiega solo donne vittime di violenza, produce una varietà di prodotti alimentari, tra cui labneh, sottaceti, makdous, molokhia, marmellate, melassa di peperoni e pomodoro, piselli e molto altro. Questi prodotti sono realizzati manualmente e semi-automaticamente per garantirne la qualità e la sicurezza. Le donne coinvolte nel progetto si occupano della lavorazione, essiccazione, confezionamento ed etichettatura dei prodotti. Impatto sociale Attualmente sono impiegate 40 donne: 10 con stipendio fisso, oltre a loro lavora un numero variabile di altre donne – tra le 20 e le 30 lavoratrici – a seconda della stagione (in questo momento 30). Queste ultime vengono pagate tramite i dividenti del ricavo generale della fabbrica ma anche in natura, con i prodotti finiti. Al momento 23 donne sono impiegate nella produzione e lavorazione delle verdure e della frutta, mentre 17 si occupano di imbottigliare, conservare e vendere i prodotti finiti. Questo progetto garantisce anche a circa 40 minori, figli delle donne impiegate nella fabbrica, di accedere ad una alimentazione sana per tutto l’anno. La fabbrica, inoltre, risponde alle esigenze alimentari della comunità locale, aiutando indirettamente migliaia di persone che, in un territorio di guerra, faticano a trovare prodotti alimentari, soprattutto d’inverno. Orfanotrofio Grazie alla missione sul campo abbiamo potuto vedere e scoprire, con molto piacere, che la fabbrica ha realizzato anche un orfanotrofio adiacente all’edificio che ospita 42 minori orfani che hanno perso i genitori a causa della guerra. La Fabbrica sostiene, ospita e garantisce un’educazione a questi bambini. Consultorio Le donne che coordinano la Fabbrica Viyan hanno anche creato un centro di formazione permanente per le lavoratrici che, oltre alla formazione tecnica, si occupa anche di realizzare prevenzione e cura sanitaria per tutte le donne impiegate. Per contribuire al sostegno di questo progetto è possibile fare una donazione a: L’Orto di Marco odv

IBAN : IT12 C0306909606100000146545 oppure destinare il proprio 5x1000 inserendo il codice fiscale dell’Associazione nella propria dichiarazione dei redditi:

CF: 92280670289

L’Orto di Marco

L’Orto di Marco nasce nel 2016 in onore di Marco Meneghelli, un giovane aponense di 28 anni scomparso nel 2011 a seguito di un grave incidente stradale. Marco era un ragazzo semplice ed altruista, libero, solare e sempre pronto ad aiutare gli altri.

Dal 2016 ad oggi L’Orto di Marco ha realizzato, grazie all’aiuto dei concittadini e dei sostenitori, moltissime attività nella Diocesi di Emdibir, in Etiopia : un orto biologico e l’insegnamento delle principali tecniche di coltura, la realizzazione di due scuole e la ristrutturazione di molte altre, la collaborazione nella costruzione di una clinica ostetrica e il sostegno all’istruzione scolastica e al sistema sanitario tramite il pagamento degli stipendi dei maestri, dei medici e degli infermieri locali.

Anche in Ucraina

È stata realizzata una missione in Ucraina per portare aiuti umanitari ad un ospedale di Leopoli portando in salvo, nel viaggio di ritorno, 8 cittadini ucraini (tra i quali 2 minori) in fuga dal conflitto.

A Trieste e Gorizia

Da due anni l’Associazione è attiva a Trieste e Gorizia portando sostegno e materiali di conforto ai profughi in arrivo dalla Rotta Balcanica, in collaborazione con Linea D’Ombra e Gorizia Solidale.

Nel 2024, inoltre, ha attivato due progetti molto importanti:

in Siria finanzia e sostiene il lavoro della Cooperativa di donne Vijan che, in piena guerra civile, si occupa di trasformare verdure e frutta in conserve alimentari che vengono vendute e distribuite per l’inverno. Le donne sono vittime di violenza familiare e, con questo lavoro, riescono a mantenere sé stesse e i figli

finanzia e sostiene il lavoro della Cooperativa di donne Vijan che, in piena guerra civile, si occupa di trasformare verdure e frutta in conserve alimentari che vengono vendute e distribuite per l’inverno. Le donne sono vittime di violenza familiare e, con questo lavoro, riescono a mantenere sé stesse e i figli in Afghanistan l’Associazione sostiene una scuola elementare e media facendosi carico del pagamento dello stipendio di 3 insegnanti per l’anno scolastico 2024/25. Si tratta di una scuola che dà istruzione gratuita per oltre 600 bambini orfani soprattutto di padri in seguito alla guerra e, soprattutto, ammette l’istruzione delle bambine, solitamente escluse dalla frequentazione della scuola.

Per ulteriori informazioni

https://www.facebook.com/ortodimarco.it"

Fabbrica Viya, gruppo di coordinatrici – Foto da comunicato stampa