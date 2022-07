Quante meraviglie ci sono a Padova? La risposta nel nuovo libro di Nicola Cesaro e Claudio Malfitano

A Padova ci sono solo 100 meraviglie? No, molte di più, ma il titolo un po’ provocatorio del nuovo libro dei due giornalisti del Mattino di Padova Nicola Cesaro e Claudio Malfitano, "Padova, le 100 meraviglie (+1)", lascia spazio alla fantasia e rappresenta solo un primo passo per poter scoprire una città che, come poche, può vantare di essere due volte patrimonio Unesco (Orto Botanico e i cicli pittorici del Trecento con Padova Urbs Picta).

Un libro “pop”

Il volume è stato presentato sabato 30 luglio alla sala Rossini del Caffè Pedrocchi alla presenza di Andrea Colasio, Assessore alla Cultura del Comune di Padova, Antonio Piccolo, Presidente del Consorzio di promozione turistica di Padova, Flavio Convento, Presidente di Cescot Veneto, Luigi Carletti, presidente Typimedia, con gli autori Nicola Cesaro e Claudio Malfitano, l’incontro è stato introdotto dal direttore de “Il Mattino di Padova” Fabrizio Brancoli. Non son poi mancati i saluti del sindaco Sergio Giordani portati da Colasio e dal vicesindaco, Andrea Micalizzi. Il volume è di certo interessante per la città, tanto da diventare uno strumento per la promozione del turismo. Un libro “pop” come viene definito, veloce da leggere e che stupisce anche per le fotografie esplicite, ma che riescono comunque a lasciare quella curiosità di vedere con i propri occhi le meraviglie che la città del Santo sa regalare.

Personaggi illustri e tanti cin cin

Dalla cappella degli Scrovegni, all’osservatorio astronomico senza dimenticare lo spritz a cui i padovani sono orgogliosamente legati, Padova una volta visitata diventa un polo attrattivo, ed è per questo che nel corso dei secoli ha avuto l’onore di ospitare grandi artisti, scienziati e intellettuali: dallo storico romano Tito Livio, che qui nacque, a Galileo Galilei, che insegnò all’università di Padova, passando per Andrea Mantegna, il celebre pittore originario di questo territorio. Questo solo per citarne alcuni, anche se la lista sarebbe, ben, ben più lunga. Il fil rouge? Tutti si son trovati bene, confermando quanto la città sia vocata e sempre pronta all’accoglienza. Un esempio? "Per il grande desiderio che avevo di vedere la bella Padova, culla delle arti, sono arrivato… ed a Padova sono venuto, come chi lascia uno stagno per tuffarsi nel mare, ed a sazietà cerca di placare la sua sete", basterebbe questo passo de La bisbetica domata, per capire il profondo legame tra William Shakespeare e Padova.

Il libro

Padova, le 100 meraviglie (+1) (Typimedia Editore, 228 pag, 19,90 euro) è disponibile in libreria e in edicola. È inoltre possibile acquistare il libro online sul sito www.typimediaeditore.it.