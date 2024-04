Un'emozione vissuta da 25mila persone: il video-racconto della Padova Marathon 2024

È stato l’anno dei record: quello della gara da 42 chilometri maschile, vinta dal keniano Timothy Kipchumba in 2 ore 08’22”, riscontro cronometrico che abbatte il precedente primato di 2 ore 09’02” che risaliva al 2011, stabilito dall’etiope Tadese, ma anche quello della keniana Maureen Michira Gesare, che blocca il cronometro della mezza femminile dopo un’ora 08’30”, migliorando l’ora 09’06” dell’etiope Rahma realizzato nel 2021. E all’aspetto tecnico si unisce quello popolare: tra i quasi 5mila delle prove agonistiche (in rappresentanza di 62 nazioni, il numero più alto di sempre) e i 20mila delle Stracittadine sono stati almeno 25mila i partecipanti alla Padova Marathon 2024.

Padova Marathon

«Partiamo dal risultato tecnico, che è straordinario: i due record sono un grande riscontro. Ma c’è stato anche molto altro, perché la Padova Marathon si è confermata una grande festa popolare e un successo per la città e per il territorio, che ancora una volta ha vinto la gara dell’accoglienza», sottolinea il presidente di Assindustria Sport Roberto Gasparetto, riferendosi anche alle Stracittadine, precedute dallo spettacolare lancio dei paracadutisti del Reparto Attività Sportive della Brigata “Folgore” con le bandiere Italiana, dell’Esercito e di Assindustria Sport. «Merito di tutti, dello staff di Assindustria Sport, degli oltre mille volontari al lavoro lungo il percorso, delle istituzioni, delle forze dell’ordine e dei tanti partner che ci sostengono. Credo che meglio di così non potesse andare».