Pride Village e Avis Comunale insieme per sensibilizzare l’importanza della donazione

Sabato 16 luglio Avis Comunale di Padova sarà presente al Padova Pride Village in Fiera a Padova con uno stand informativo per sensibilizzare il pubblico sull’importanza di donare sangue e plasma, che, soprattutto nel periodo estivo subisce un drastico calo. Una location, quella del Festival non casuale, ma scelta appositamente anche per sfatare certi pregiudizi di vecchia data ma tuttora presenti nella società secondo i quali le persone LGBTQI+ non possano essere donatori.

Salvare vite

«Tutti noi volontari possiamo avere le nostre idee politiche, religiose – commenta Manuel Gambetta, Segretario di Avis Comunale Padova - ma quando entri a far parte di un organizzazione di volontariato che è impegnata a salvare vite rendendo sempre disponibili sacche di sangue impari che l’Avis non ha colori politici, non ha religione e non discrimina nessuno».

La sicurezza

«Se hai avuto un parente, un amico, un familiare o te stesso che ha avuto bisogno di una o più sacche di sangue – prosegue Antonio Bettuolo, consigliere di Avis Comunale Padova - non hai mai pensato a quale fosse l’orientamento sessuale o l’identità di genere del donatore, ma solo che fosse sano, e che la struttura che lo ha accolto per la donazione fosse efficiente sotto il profilo sanitario».

L'appuntamento di sabato

In rappresentanza dell’Associazione, sabato sera saranno presenti insieme ai volontari, oltre al Segretario Gambetta e al Consigliere Bettuolo, anche il Tesoriere di Avis Comunale Padova Giovanni Lenzo, che conclude: «L’associazione Avis Comunale Padova vive di volontariato ed è anche con questi eventi che speriamo di trovare, oltre che nuovi donatori, anche nuovi volontari che col tempo e l’esperienza entrino a far parte del direttivo dando un ricambio generazionale».

Il sostegno

«Come organizzazione del Padova Pride Village siamo orgogliosi di ospitare all’interno della manifestazione Avis Comunale Padova. Una realtà preziosa e fondamentale per la sostenibilità di tutto il sistema sanitario, salvando quotidianamente vite umane. – conclude l’onorevole Alessandro Zan, Fondatore del Pride Village - La loro presenza al Festival, oltre ad essere un forte segnale di inclusione verso tutte le persone LGBTQI+, conferma ancora una volta come il Padova Pride Village sia ormai un tutt’uno con la città di Padova. Non solo con i cittadini ma anche con le realtà del Terzo settore, di cui Padova è di fatto una delle capitali non solo nazionali ma anche europee»

Per informazioni

https://www.padovapridevillage.it/