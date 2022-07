Pallavolo Padova summer night party, la serata a Il Chiosco

Nella serata di lunedì 4 luglio si è tenuta una serata tra società, soci e sponsor. In un clima molto disteso sono stati vissuti momenti piacevoli con tratti di grande divertimento. Un’occasione per ritrovarsi tutti insieme dopo la conclusione della stagione e prepararsi al meglio per quella che è alle porte, come ha dichiarato il Presidente Giancarlo Bettio: «Bellissimo ritrovarsi, siamo felici di essere riusciti ad organizzare una serata così, è quello che ci vuole. Abbiamo costruito una buona squadra per l’anno prossimo facendo del nostro meglio e siamo fiduciosi di continuare a fare un ottimo lavoro, sotto tutti i punti di vista».

Gli fa eco Fabio Cremonese, Past President della società bianconera: «È sempre una grande emozione trascorrere queste serate insieme, la famiglia che siamo continua a crescere e l’augurio è di diventare sempre più numerosi. Un grazie è doveroso per tutti coloro che credono e alimentano il progetto Pallavolo Padova, dimostrando di credere nella città e nel valore dello sport».

«Siamo pronti a fare il tifo per un’altra stagione, sperando che gli eventi esterni non impediscano al pubblico di riempire la Kioene Arena – ha aggiunto l’Assessore allo Sport Diego Bonavina – il legame tra questa società e la città di Padova è sempre stato molto forte e si consolida ancora di più d’ora in avanti grazie al nuovo connubio con i luoghi che fanno parte di “Padova Urbs Picta”».

