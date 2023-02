Sanremo, Paola Egonu: «L'Italia è un paese razzista», tensione in conferenza stampa

Secondo la pallavolista Paola Egonu, che stasera sarà sul palco del festival come co-conduttrice del festival di Sanremo, «l'Italia è un Paese razzista, ma sta migliorando. Non voglio fare la parte della vittima ma dire semplicemente come stanno le cose». Le parole della pallavolista sono state pronunciate dopo che, ad incalzarla, sono stati i giornalisti in sala stampa. In un primo momento infatti la campionessa sportiva si è rifiutata dal commentare. Momenti di tensione che sono stati ridimensionati dal direttore di Rai Uno Stefano Coletta: «Non siamo qui a fare un questionario banale a una persona appena arrivata».

L'intervista di pochi giorni fa

Pochi giorni fa, nell'intervista a Vanity Fair la , Paola si è raccontata a Vanity Fair in un’intervista esclusiva. Dagli episodi di razzismo, ai sacrifici legati alla carriera sportiva, fino al timore di mettere al mondo un figlio che potrebbe rivivere tutta la crudeltà che lei, da sempre, ha sperimentato sulla sua pelle. Dall'intervista al sito https://www.vanityfair.it/ article/paola-egonu-razzismo- intervista

La scomparsa di Fabiola Bellù

Il primo di febbraio, il mondo del volley padovano, ma non solo, ha pianto l'improvvisa morte a 61 anni di Fabiola Bellù, 61 anni originaria di Santa Giustina in Colle e attualmente residente a Mottinello, piccola frazione di Galliera Veneta non distante dai confini con la provincia di Vicenza. È stata il primo coach di Paola Egonu e fu la prima agli inizi della sua carriera sportiva a scommettere sulle potenzialità della fuoriclasse Paola Egonu.

Sul palco dell'Ariston

Proprio questa sera Egonu sarà sul palco con un monologo in cui racconterà se stessa e la sua storia. Nessuna anticipazione al momento sul testo, che è stato scritto insieme alle sue agenti. Interrogata poi sul trasferimento in Turchia, avvenuto mesi fa, la campionessa ha risposto: «Non ho mai abbandonato l'Italia, ho deciso di andare in Turchia per crescere. Sul fatto di tornare in Nazionale sto metabolizzando tutto, ma se ci fosse la possibilità direi di sì».

Ulteriori info https://www.today.it/media/sanremo-2023/paola-egonu-italia-razzista.html