Paolo Stella posta una foto a Roma, ma un follower pensa sia Padova: il web si scatena

È successo tutto domenica 9 maggio, quando tra le tante, tantissime storie dell’influencer milanese ne appare una dove un suo seguace scambia Roma per Padova. Il risultato? Meme a non finire

Quando decidiamo di commentare foto o storie social tutto può succedere. Domenica scorsa, Paolo Stella, influencer milanese, ma anche attore e scrittore, si trovava a Roma e ha deciso di condividere un video su Instagram mentre passeggiava per piazza Navona. Un follower, vedendo la storia, ha invece pensato si trovasse a Padova. Certo che Padova sia bella questo si sa eh, ma chi ha mai visto piazza Navona a Padova?

I fatti

Nella giornata di domenica 9 maggio il commento, da parte di un seguace di Paolo Stella a una sua video-stories di Instagram a piazza Navona a Roma è “Padova”, come a dire: “L’ho riconosciuta, è Padova!”. Arriva la risposta, con tanto di screenshot condiviso nelle stories successive, di Paolo: “Dovrebbero assumerti come guida turistica.”. Detta così sembra una frase fin troppo tagliente, ma che in realtà il senso ironico viene colto da tutti, tanto che la provocazione simpatica viene presa al balzo da molti utenti e il web che fa? Si scatena.

I meme

Una pioggia di meme: Roma diventa addirittura ora una periferia di Padova, Stella è lì a Campo dei fiori e fa il cuore con la scritta “I love Padova”; le vacanze romane diventano le vacanze padovane, SPQR? “Sempre Padova, quale Roma??”, ma quale Roma capoccia, Padova capoccia. È il web bellezza.

Pronto ad innamorarti?

Cosa resta? Ci si augura che con queste stories a molti sia nata la curiosità di vedere Padova, una città talmente bella con Urbs picta: Giotto, la Cappella degli Scrovegni e i cicli pittorici del Trecento con la candidatura Unesco; libera con la sua storica Università e il motto “Universa universis patavina libertas”; amata dai grandi tra cui Galileo e Shakespeare: “Per il grande desiderio che avevo di vedere la bella Padova, culla delle arti, sono arrivato… ed a Padova sono venuto, come chi lascia uno stagno per tuffarsi nel mare, ed a sazietà cerca di placare la sua sete", ma anche da molti altri. Padova e la sua provincia hanno il potere di restare indelebili, quindi Paolo Stella, se vuoi smentirci noi ti aspettiamo, ma la domanda è: sei pronto a correre il rischio di innamorarti? Della città si intende.

