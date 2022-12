Il Parco regionale dei Colli Euganei premiato a Bruxelles per il turismo sostenibile

«Un riconoscimento che premia un lavoro di anni, portato avanti con determinazione dalle varie governance, che si sono alternate alla guida dell’Ente, insieme all'Ufficio Educazione Naturalistica e Comunicazione, a tutte le aziende, agli enti locali e alle associazioni che hanno aderito alla Carta Europea per il Turismo sostenibile. Una data che corona il raggiungimento di un obiettivo importante, rivolto allo sviluppo sostenibile dell’area del Parco con l’obiettivo di preservarne il valore paesaggistico e di consegnarlo alle generazioni future».

Il premio

Queste le parole pronunciate oggi dal vicedirettore del Parco regionale dei Colli Euganei, Antonio Scarabello, presso il Parlamento Europeo di Bruxelles, in occasione della ricezione del premio della federazione EUROPARC per l’attività svolta negli ultimi anni inerente alla promozione del turismo sostenibile. Dal 2012, infatti, il Parco ha aderito alla Carta Europea per il Turismo Sostenibile nelle Aree Protette (Cets) con l’obiettivo di un continuo miglioramento della gestione del turismo nell'area protetta a favore dell'ambiente, della popolazione locale, delle imprese e dei visitatori. Si tratta di uno strumento metodologico e una certificazione di Europarc federation e Federparchi che pone al centro della sua azione la collaborazione tra tutte le parti interessate di un territorio a sviluppare una strategia comune ed un piano d'azione per lo sviluppo turistico, sulla base di un'analisi approfondita della situazione locale. L’Ente Parco ha ottenuto nel 2012 la prima certificazione (Fase 1) come area protetta da Europarc Federation, grazie ad un Piano d’Azione di buone pratiche insieme agli attori del territorio. Alcuni anni dopo, ha intrapreso con successo la strada per l’ottenimento della cosiddetta Fase 2, che ha portato l’Ente a divenire a sua volta ente certificatore CETS per le imprese turistiche del settore ricettivo e professioni turistiche di accompagnamento, sulla base di un disciplinare approvato da Federparchi. Tra i risultati raggiunti riferiti a Fase 2, è da annoverare anche la costituzione spontanea di un Comitato, chiamato Gocce Euganee, di strutture ricettive e operatori del territorio certificati CETS, che promuove in forma congiunta iniziative mirate a una fruizione turistica sostenibile finalizzata alla creazione di pacchetti specifici di visita al territorio e altre iniziative ancora in fase di studio.

Riserva della Biosfera (Mab – Man and Biosphere)

«L’esperienza di questi anni prosegue Scarabello è stata fondamentale nel portare all’interno del territorio Euganeo un approccio alla sostenibilità ambientale moderno e in linea anche con quanto si sta facendo per il riconoscimento di Riserva della Biosfera (Mab – Man and Biosphere) da parte del Consiglio intergovernativo dell’Unesco. Lo dimostra il fatto che il sentimento percepito nei confronti dei parchi regionali è stato radicalmente capovolto: solo qualche anno fa venivano considerati degli enti che con i loro vincoli bloccavano lo sviluppo delle aree a cui erano preposti, oggi invece sono diventati dei partener importanti per la crescita economica dei territori in cui operano. Del resto, questi giorni trascorsi al Parlamento Europeo, accompagnati dell’eurodeputata Paola Ghidoni, membro della commissione Agricoltura, non sono stati una visita di piacere, o semplicemente l’occasione per l’importante riconoscimento da parte di Europarc. Abbiamo lavorato sul piano dei rapporti con alcuni eurodeputati e altre istituzioni, con la Regione Abruzzo – ad esempio - si è parlato di possibili partnership, ma soprattutto abbiamo recepito quelle che saranno le linee programmatiche del Parlamento Europeo per il futuro e anche gli stanziamenti economici che verranno messi a disposizione per accompagnare le politiche di sostenibilità ambientale, così attuali e così fondamentali per il futuro dell’Europa e dell’intero pianeta. Questa esperienza ci ha resi una volta in più consapevoli che la strada intrapresa è quella giusta, che è proprio sul percorso verso un'offerta turistica sempre più compatibile, insieme un'agricoltura e a un artigianato di prossimità sostenibili, che si potrà costruire il domani dei Colli Euganei. Con il Programma MAB UNESCO, c’è da esserne certi, aggiungeremo un ulteriore tassello a questo prezioso mosaico euganeo».

Il Parco regionale dei Colli Euganei rinnova il suo impegno a rispettare i principi della Carta Europea per il Turismo Sostenibile nelle Aree Protette e ad attuare la strategia e il piano d’azione concordati, attraverso il continuo coinvolgimento di tutti coloro che si sono interessati al turismo sostenibile.