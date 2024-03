La pasticceria Cake studio di Padova vince il wedding award 2024 per la categoria torte nuziali

La pasticceria artigianale Cake Studio di Padova è tra i vincitori dei Wedding Awards 2024 di Matrimonio.com, importante riconoscimento dedicato ai migliori professionisti del matrimonio in Italia. Il notissimo portale leader nel comparto nuziale, affiliato al gruppo internazionale The Knot Worldwide, ha annunciato i vincitori dell’undicesima edizione dei Wedding Awards valorizzando i migliori esperti del settore tra gli oltre 74mila fornitori registrati sul sito.

La squadra tutta al femminile

La squadra tutta al femminile di Cake Studio, con il negozio in zona Guizza, dal 2016 mette grande passione e competenza per creare sempre nuove torte personalizzate, utilizzando solo ingredienti selezionati a garanzia di massima qualità. La vittoria del Wedding Award 2024 conferma come Cake Studio sia l’azienda più raccomandata del Veneto dalle coppie iscritte su Matrimonio.com: grazie alle creazioni completamente ideate su misura per i clienti, in grado di coniugare l’estetica anglosassone con i gusti e le consistenze tipiche della pasticceria italiana, garantisce una grande sensibilità verso le esigenze della coppia e una cura meticolosa in tutte le fasi, dalla progettazione alla realizzazione, ponendo la massima attenzione a ogni singolo dettaglio.

Grazie alle recensioni dei clienti

Vincere un Wedding Award dimostra anche l'eccellente servizio che il produttore offre alla propria clientela nel corso dell’anno: questo premio, infatti, tiene conto delle recensioni lasciate delle coppie che si sono sposate nel 2023. Cake Studio, nel corso degli anni, ha ricevuto 70 recensioni con una valutazione media di 4.9 su 5 grazie alle 4.500 porzioni di wedding cake sfornate.

«Guardiamo al futuro con entusiasmo»

«È con enorme gioia e orgoglio che accogliamo questo riconoscimento per le nostre torte nuziali, essere premiati in un campo così competitivo e significativo è davvero un onore per il nostro team», commenta Michela Lazzaro, titolare di Cake Studio. «Voglio ringraziare sinceramente tutti i nostri clienti che ci rinnovano costantemente sempre grande fiducia, ci ispirano e ci danno l’onore di creare le torte che rendono i loro momenti speciali ancora più indimenticabili. Ogni wedding cake è frutto di passione, dedizione e cura artigianale: vogliamo soddisfare le aspettative dei nostri clienti, offrendo loro esperienze gastronomiche uniche e personalizzate. Guardiamo al futuro con entusiasmo, pronti ad accettare nuove sfide e a continuare a elevare l'arte della pasticceria. Siamo grati per il sostegno della comunità di Padova e promettiamo di continuare a stupire e deliziare con le nostre creazioni dolci».

Foto articolo da comunicato stampa