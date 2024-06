“Sulle Orme del Santo”, torna il pellegrinaggio a cavallo da Camposampiero a Padova

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Quest'anno, domenica 16 giugno si terrà la passeggiata a cavallo: Sulle Orme del Santo.

La giornata

L’associazione Sentieri e Cavalli ripropone nella nona edizione una delle passeggiate con maggior successo tra gli iscritti e simpatizzanti. In questa giornata circa cento cavalieri si affrontano un itinerario storico che dal comune di Camposampiero percorrendo il corso del Muson dei Sassi ci porterà prima a Campodarsego e quindi a Padova. Essi ripercorreranno ilpercorso fatto da Sant’ Antonio nell’ultima fase della sua vita dall’Oratorio Francescano di Camposampiero fino alla chiesa dell’Arcella ove morì, da qui nel pomeriggio, attraversato il cuore di Padova, raggiungeranno il sagrato della Basilica del Santo, dove vi sarà la benedizione di cavalli e cavalieri da parte di Padre Priore dei frati francescani ed un saluto da parte dell'Assessore allo Sport Diego Bonavina e delle altre autorità presenti. Terminato il momento maggiormente significativo della passeggiata, i partecipanti, sempre a cavallo, si porteranno a piazza Castello e lungo le mura e porta Trento termineranno il percorso nel parcheggio dello stadio Euganeo.

La collaborazione

Un rigraziamento particolare va alle autorità dei comuni di Padova, Camposampiero e Campodarsego, della Provincia di Padova e della Regione, ai frati francescani di Camposampiero dell’Arcella e della Basilica del Santo che hanno permesso la programmazione di questa passeggiata, nonostante le molteplici difficoltà organizzative e burocratiche. Ringraziamo inoltre Enti e sponsor che con il loro aiuto ci hanno permesso la riuscita della manifestazione e di devolvere tutto il ricavato ai progetti delia Caritas Antoniana.

Far conoscere il cavallo

Oltre a commemorare Sant'Antonio, figura molto. amata a Padova, lo scopo dell'evento è anche quello di promuovere e sensibilizzare il turismo equestre, di far conoscere il cavallo (il mezzo di trasporto principale utilizzato dall’uomo per oltre 10000 anni) a tutti i cittadini edimostrare la sua duttilità anche su un territorio complesso come quello cittadino.

Infatti alla manifestazione partecipano i principali gruppi Veneti che fanno turismo equestre. Oltre ai cavalieri della “Sentieri e Cavalli”, sono presenti altre associazioni di equiturismo del Veneto, quali “Giacche Verdi del Veneto ” , ” Amici del cavallo del Lungo Brenta” e “Natura a Cavallo”. In Veneto vi sono decine di migliaia di cavalli e cavalieri che hanno fatto dell'equiturismo la loro passione e l'iniziativa di domenica 16 giugno è un'importante occasione in cui le associazioni si uniscono e collaborano tra loro nell'obiettivo comune di valorizzare, attraverso il cavallo, la cultura ed il nostro meraviglioso territorio ricco di storia e-di patrimonio architettonico.

Possibilità di muoversi a cavallo

Va infine sottolineato che queste associazioni equituristiche del Veneto, in passato, hanno collaborato assieme l'Assessorato al turismo della Regione Veneto alla realizzazione della nuova legge Regionale che prevede; attraverso il ripristino delle vecchie ippovie e la creazione di nuove green way, la possibilità di muoversi a cavallo in tutto il nostro territorio e di allacciarsi alle regioni contermini.

