I vini dei colli Euganei sempre più premiati, medaglia d’ora per il Pianoro 2016 di Cantina Terra Felice

La qualificata giuria internazionale del premio Mundus Vini 2023, che si tiene due volte l’anno a febbraio e ad agosto in Germania, composta da enologi, viticoltori, sommelier e giornalisti del settore, ha premiato con la medaglia d’oro il Pianoro 2016, taglio bordolese che prevede 60% Merlot - 40% Cabernet Sauvignon, vino unico dal colore rosso intenso. Affinamento in tonnaeux di rovere di 1° e 2° passaggio per 24 mesi e altri due anni di riposo in cantina conferiscono al vino la giusta maturità per una beva agile e per nulla scontata. Al naso polposi aromi di frutti a bacca rossa e nera così come sentori di fiori rossi. La sequenza di aromi speziati e balsamici fa si che l’olfatto di questo vino sia intrigante, complesso e avvolgente. In bocca morbidezza e rotondità dei tannini, tipica delle uve Merlot, si fondono meravigliosamente con la robustezza e alcolicità delle uve Cabernet Sauvignon.

Un perfetto connubio

Il Pianoro 2016 della Cantina Terra Felice ha concorso con più di dieci mila vini provenienti da tutto il mondo. «Il Pianoro - prende il nome dal Colle dove si trovano i vigneti - è il nostro vino di entrata, il primo che facciamo degustare alle persone che vengono a trovarci. È quel perfetto connubio tra tannini morbidi e franchi, vino non scontato che riesce ad accompagnare e valorizzare i piatti dall’aperitivo alla carne - spiega Elena. È quel vino che si dovrebbe sempre avere a casa, per fare star bene tutti. Il Pianoro, anche d’estate è un piacere, si aggiusta la temperatura per adeguarla a quella esterna ed è perfetto! È un calice appagante che ti riallinea con l’universo».

L’azienda

Da cinque generazioni, ormai, la famiglia Cardin coltiva vigneti e produce vini tra Arquà Petrarca e Baone. Su nove ettari di vigna di proprietà, dai quali si ricavano uve di Pinot Nero, Cabernet Franc e Sauvignon, Merlot e Chardonnay, si raccoglie quanto la natura produce e con interventi minimali si vinifica in cantina. Il punto di riferimento oggi è Elena che, con il supporto di papà Graziano e della sua famiglia, produce vini di grande finezza, dal gusto ampio, profondo e persistente, la giusta espressione di un grande e attento lavoro.

Il premio

Il Premio intende offrire a produttori, viticoltori, importatori e consumatori una piattaforma ideale che consenta di paragonare fra loro i vini partecipanti, di offrire un valido strumento di decisione e di orientamento per l’acquisto e di raggiungere il grande pubblico. Per il consumatore è un utile strumento di orientamento, rappresenta per il produttore la conferma del suo operato. Il produttore, con questo concorso, ha l’opportunità di misurare i propri standard nel confronto internazionale ed i premi ricevuti costituiscono un prestigioso strumento di marketing dei prodotti.