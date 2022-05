Tony Gallo firma il nuovo Pier88: il bar-container si rifà il look

A quattro anni dall’inaugurazione, il container-bar Pier88 al Bassanello conferma il proprio brio avanguardista che ne ha fatto uno dei locali dall’architettura e dallo stile più originali di Padova.

Pier88

Per continuare a stupire con nuovi effetti speciali, il chiosco sul lungargine del Bacchiglione si è appena rifatto completamente il look grazie al nuovo murale firmato dallo street artist dell’Arcella Tony Gallo. «Siamo un locale camaleontico - afferma Giulio Facchin, uno dei titolari - in continuo divenire. Tony Gallo aveva decorato il nostro locale fin dagli esordi, una collaborazione artistica che abbiamo rinnovato ora che sentivamo il bisogno di una ventata di freschezza. Nel frattempo non siamo mai stati fermi, cambiando puntualmente il nostro aspetto, con le bolle gonfiabili prima e la serra urbana poi».

Murale

La nuova opera site specific di Tony Gallo rivoluziona l'immagine del Pier88, accendendo con colori inediti le lamiere dei quattro container da cui è formata la struttura. Lo street artist padovano ha rappresentato sull’intera facciata del chiosco, seguendo e valorizzandone le forme esistenti, una casa, forse lo stesso Pier88. Un luogo sicuro, intimo, verso cui si stanno dirigendo due amici, raffigurati come i personaggi tipici a cui ci ha abituato la poetica di Tony Gallo. Uno di loro, più piccolo e indifeso, è stretto e portato in braccio dall’altro. Anche l’insegna in legno del locale si “illumina” grazie all’effetto neon ricreato semplicemente grazie al colore. «Un regalo che ci siamo fatti e che facciamo ai nostri clienti e alla città di Padova - dichiara sempre Facchin - sperando l’arte ci aiuti, anche coi suoi colori, a superare il periodo buio e triste che abbiamo trascorso con la pandemia e ci dia la giusta carica per affrontare con ottimismo i tempi, seppur non facili, che si prospettano».