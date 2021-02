Scoprire la bellezza del mestiere del barcaro con le “Pillole di storia dal MuBa”

’intento è di invogliare il pubblico a visitare o rivisitare il Museo, per poterlo sostenere e supportare in questa riapertura al pubblico. In questo secondo video Ilaria Albertini racconta la storia dell’"arco di mezzo, un curioso manufatto idraulico”

Il MUBA, il Museo dei Barcari di Battaglia Terme, cioè il Museo Civico della Navigazione Fluviale, lancia la serie video: Pillole di storia dal Museo dei Barcari! In questo periodo di chiusura della sede espositiva, il MUBA – il Museo dei Barcari ha lavorato dietro le quinte per far conoscere al suo pubblico virtuale la storia della navigazione fluviale e il mondo dei Barcari.

Tornare a visitare il museo

“Pillole di storia dal Museo dei Barcari” il nome del percorso ideato dalle guide del MuBa: una serie di video racconti dal Museo e dal Paese di Battaglia Terme, per far scoprire la bellezza del mestiere del barcaro e dell’antico borgo fluviale ai piedi dei Colli Euganei. L’intento è di invogliare il pubblico a visitare o rivisitare il Museo, per poterlo sostenere e supportare in questa riapertura al pubblico.

Nel secondo video dal titolo “L’arco di mezzo, un curioso manufatto idraulico”, Ilaria Albertini, guida del MuBa, ci racconta l’importante manufatto idraulico chiamato Arco di Mezzo e alcune particolarità del Canale pensile Battaglia. All’Arco si incontrano le acque del canale Battaglia provenienti da Padova e le acque del canale Bisatto provenienti da Monselice. Questo manufatto, infatti, regola il flusso del canale Battaglia permettendo al canale superiore di scaricare le acque in quello inferiore con un salto di oltre 7 metri. Questo dislivello fu utilizzato almeno fin dal XIII secolo, per la creazione di una serie di attività che fecero di Battaglia non solo uno dei porti più trafficati del Nord Italia ma anche un centro economico importantissimo.

I video

I video verranno condivisi tramite i canali social del Museo: YouTube, Facebook e Instagram. Inoltre, nel canale YouTube del Museo oltre alle “Pillole di storia” sono presenti le speciali interviste ai barcari, realizzate negli ultimi anni, con tantissimi racconti e aneddoti dal mondo della navigazione fluviale.

Per informazioni

info@museonavigazione.eu

tel. 049525170

Museo Civico della Navigazione Fluviale

Via Ortazzo 63 - Battaglia Terme (CAP 35041 - PD)

info@museonavigazione.eu

tel. 049525170 - sms/whatsapp 3456822956

www.museonavigazione.eu

Facebook: @MuseoDellaNavigazioneFluviale

https://museonavigazione.eu/it/curiosita/larco-di-mezzo-un-curioso-manufatto-idraulico-pillole-di-storia-dal-museo-dei-barcari/