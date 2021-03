Pingu's english day: la prima maratona online dedicata all'inglese a misura di bambino

Domenica 7 marzo 2021 Pingu’s English festeggia uno speciale anniversario, con la prima maratona streaming dedicata all’insegnamento dell’inglese. Una maratona di eventi gratuiti per bambini e ragazzi da 0 a 12 anni: giochi, laboratori di Yoga e di cucina, spettacoli e un contest per mettere alla prova l’inglese, divertendosi

In occasione del 31esimo anniversario dalla prima messa in onda di Pingu, la celebre serie animata in claymotion, domenica 7 marzo la scuola d’inglese internazionale Pingu’s English festeggia il primo Pingu’s English Day. Una giornata dedicata all’apprendimento della lingua inglese da 0 a 12 anni, con una maratona online con giochi, laboratori, letture animate e spettacoli, tutti gratuiti, in diretta sui canali Facebook, Youtube e sul sito pingusenglish.it . Una iniziativa internazionale che mettere in rete alcune delle oltre 50 scuole diffuse in tutta Italia, dal Trentino fino alla Sicilia.

Scarica il programma della giornata

L'evento è realizzato in collaborazione con Kid Pass, la piattaforma che promuove le migliori esperienze di edutainment rivolte alle famiglie con bambini in tutta Italia.

Il ricco programma andrà in onda dalle ore 9.30 alle ore 17.30 : un’intera giornata per giocare, ridere e divertirsi in inglese in compagnia del famoso pinguino Pingu e di tanti, bravissimi insegnanti. Le attività saranno trasmesse dalle scuole in rete in Italia: Milano, Cittadella, Roma, Messina solo per citarne alcune. Un’attenzione speciale verrà anche data alla formazione dei docenti e ai consigli per i genitori, con quattro speciali webinar a loro dedicati.

Dal 2006 Pingu’s English porta l’insegnamento dell’inglese con un metodo innovativo che si ispira all’amabile pinguino Pingu™. Le sue avventure sono state viste da oltre un miliardo di persone su oltre 160 canali televisivi in tutto il mondo. Presente in oltre 20 paesi nel mondo, Pingu’s English conta oltre 50 scuole di inglese in Italia. Pingu’s English collabora con partner del calibro Kingston University e Cambridge University, per offrire il miglior servizio linguistico ed educativo a tutti i bambini del mondo.

Il programma

La giornata inizierà alle 9.30 con i saluti da Pingu's English Global e da altri centri Pingu's English del mondo. Dalle ore 10.00 partiranno i laboratori creativi in inglese, suddivisi per fasce d'età: con Mix it Up, i bambini da 4 a 7 anni scopriranno la magia dei colori con teacher Sharon. A seguire, A Yummi Pingu (8-12 anni) con una ricetta sorprendente, da preparare in compagnia di teacher Chiara di Pingu’s English Milano Sempione. Tante risate con l’intervento comico dell'attore, autore e cabarettista Davide Stefanato che intervisterà Centre Manager, genitori e insegnanti.

Seguiranno 2 laboratori creativi: dalle 13:45 , A Flower for you! Sofia di Pingu's English Firenze insegnerà come confezionare un bouquet di fiori, da regalare a qualcuno di veramente speciale; dalle 14:30 , nel laboratorio Handprint Animals prenderà forma un animale dall’impronta della mano, insieme a Teacher Cristina di Pingu's English Cittadella.

Dalle ore 15:00 insieme a Simona Perego e alla libreria Tutti giù per Terra (MB) si parlerà degli autori e dei libri per l’infanzia anglosassoni più amati, concludendo con una lettura animata. Dalle 15.30 alle 16.00 andrà in onda il cooking lab Sweet Mama insieme alla cake designer Gizy Bianchi, per preparare una ricetta molto golosa, giusto in tempo per la merenda. Dalle ore 16.00 alle ore 16:30 , teacher Valentina dalla scuola Pingu’s English di Aprilia (LT) accompagnerà bambini, ragazzi e genitori in una speciale lezione di Yoga. Chiuderanno questa giornata le competitions tra le scuole di Roma, Patti (ME), Savona e Capriate (BG) e la seconda, aperta a tutti i partecipanti con tanti premi in palio.

Webinar

Sono quattro i webinars in programma, dedicati a docenti e genitori.

Nei primi due webinar, in programma dalle ore 11:00 alle 12:00 e dalle 12:00 alle 13:00 , Francesca Panozzo, Business Development Manager di Cambridge English, illustrerà i vantaggi delle certificazioni internazionali Cambridge English Young Learners: Pre A1 Starters, A1 Movers and A2 Flyers - ideati per ragazzi della scuola primaria e media inferiore – e le certificazioni internazionali Cambridge English A2 Key e Key for Schools.

Il terzo webinar in lingua inglese, dalle 15:00 alle 15:30 , sarà dedicato a Speech and Language Therapy con Ersin Sinay, insegnante di Pingu’s English Rimini, BSc (Hons) Speech and Language Therapy (City University London), per parlare di bilinguismo e speech therapy.

Il quarto webinar dalle 15:30 alle 16:00, sarà dedicato alle Vacanze Studio con Filippo Cantù e EF-Education First. L’appuntamento è rivolto a tutte le famiglie - di Pingu’s English e non- per presentare le varie tipologie di vacanze studio offerte da EF ed i vantaggi partendo presentati da Pingu’s English.

Il programma, in costante aggiornamento è disponibile al sito www.pingusenglish.it

Per informazioni

Pingu's English Italy

Viale Armando Diaz, 29

36061 Bassano del Grappa (VI)

tel: 0424.1763005

mail: info@pingusenglish.it

web: www.pingusenglish.it

FB:@pingusenglish.it

IG: pingusenglishitalia