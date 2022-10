La pizza della socialità: Molino Cosma apre le porte dell'accademia ai ragazzi della cooperativa Fratres

Venerdì 21 ottobre 2022 Molino Cosma ospiterà 30 ragazzi della cooperativa Fratres di Galiera Veneta (PD) per una giornata all’insegna del divertimento e dell’inclusione sociale. Protagonista, assieme ai ragazzi, anche Mattia Cattapan, organizzatore e promotore dell’evento e fondatore dell’associazione no-profit Crossabili.

Chi è Mattia Cattapan

A soli 8 anni Mattia riceve dal padre la sua prima moto da cross, nasce così la sua passione per la disciplina dell’enduro. Presto inizia a partecipare a gare e campionati che lo portano a girare tutta l’Italia. Poi l’incidente: durante una gara di enduro country a coppie a Sacile, viene coinvolto in un incidente che gli causerà la frattura della quarta e quinta vertebra dorsale, lesionando irreparabilmente il midollo spinale e portandolo a diventare paraplegico. Mattia non sì è arreso, è riuscito a riprendere in mano la sua vita, è tornato a correre sui circuiti di tutta Italia e oggi è il primo atleta disabile in Italia a gareggiare contro atleti normodotati nella categoria Kart Cross.

Il programma di una giornata di socialità e divertimento

All’interno dell’Accademia Cosma i ragazzi della cooperativa potranno dare libero sfogo alla loro creatività, realizzando tutti insieme tante gustose pizze con la farina Capricciosa Rossa - Linea professionisti e arricchite con gli ingredienti del territorio veneto. La giornata proseguirà all’aperto per la Buggy Terapia, un’importante attività esperienziale riconosciuta come cura medica e motivazionale che regalerà ai ragazzi il brivido di un giro in moto.

“Non è la prima volta che la famiglia Cosma promuove eventi per sostenere o raccogliere fondi per la solidarietà” – dichiara Marta Cosma “siamo consapevoli del grande privilegio rappresentato dalla salute e siamo impegnati a favore delle persone con disabilità.”

A fine giornata, i ragazzi della cooperativa riceveranno un sacchetto di farina Cosma della Linea uso domestico affinché il ricordo della giornata possa proseguire e rafforzarsi verso principi fondamentali, quali la solidarietà, il divertimento e la creatività.

La cooperativa sociale Fratres

La cooperativa sociale Fratres nasce nel 1983 per favorire l’inserimento sociale di persone adulte con disabilità; non ha scopo di lucro e si basa sui principi di aiuto reciproco. È stata fondata da alcuni volontari e genitori di disabili, sensibili alla realtà dell’handicap nel territorio dell’Alta Padovana, che si sono interrogati per capire quale fosse la risposta più utile da dare a questi bisogni concreti. La cooperativa collocata nel territorio del Cittadellese assume un significato particolare, in quanto alla sua nascita non esisteva in questo territorio nessun servizio dedicato a disabili psichici adulti.

In questo modo, Fratres si è da subito confrontata con l’Ente Pubblico e le altre realtà del territorio padovano che si occupavano di disabilità all’interno della rete di Confcooperative.

