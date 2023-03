I padovani sbancano il PizzaVillage@Home: sold out con quasi 6.000 pizze vendute

Sono bastate poche ore dall’inizio della seconda tappa del tour nazionale del Coca-Cola PizzaVillage@Home, in corso a Padova sino a domenica 2 aprile, per decretare il tutto esaurito. Migliaia le telefonate di prenotazione, da parte dei cittadini padovani, per assicurarsi il gusto della pizza napoletana realizzata dai maestri pizzaioli partenopei.

Seimila pizze

Sono state quasi 6mila le prenotazioni per il piatto simbolo della cucina italiana nel mondo. Per il secondo anno il tour, grazie alla formula vincente che consente di poter apprezzare sulla propria tavola le diverse pizze realizzate in un hub di produzione dai top player del settore, ha suscitato il pieno interesse dei patavini che hanno potuto effettuare i propri ordini sull’App di Glovo, delivery partner dell’iniziativa. Le consegne effettuate dai corrieri sono state accompagnate da una gift bag contenente i prodotti omaggiati dai partner dell’evento. L’entusiasmo per l’appuntamento si era già percepito nelle giornate precedenti l’evento, quando diverse centinaia di persone avevano aderito all’iniziativa per partecipare alla masterclass, tenuta dal maestro pizzaiolo Salvatore Friscia, per insegnare al pubblico i segreti della pizza. Tra i fortunati che hanno potuto imparare l’arte per preparare la pizza in casa, si è evidenziata una partecipazione eterogenea per sesso, età e attività professionale: da un dirigente del Tribunale di Padova ad un’insegnate di sostegno, da una diplomata dell’istituto alberghiero ad una casalinga, ma anche professionisti come avvocati ed ingegneri, tutti conquistati dalla magia e dai sapori della pizza. Poi la “parola” è passata in serata ai protagonisti della quattro giorni i maestri pizzaioli: Salvatore Friscia, della pizzeria Johnny Take Uè con sede a Padova, Errico Porzio, titolare della struttura con il suo nome, Angioletto Tramontano della pizzeria O’Sarracino e Fabio Cristiano dell’Antica Pizzeria Da Gennaro.

Solidarietà

L’evento anche a Padova ha realizzato la sua mission solidale. Fondazione Banco Alimentare Onlus, charity partner dell’iniziativa, opererà al fianco degli organizzatori per raggiungere l’obiettivo dello “spreco zero” e sostenere i meno fortunati. Inoltre, anche nella città patavina, a Banco Alimentare saranno consegnate le materie prime non utilizzate e donate anche 1.000 pizze, per aiutare chi si trova in difficoltà. Per il terzo anno consecutivo Coca-Cola conferma la sua partecipazione, in qualità di title sponsor. Pizza e Coca-Cola resta il binomio perfetto, una combinazione che mette tutti d’accordo, ideale per trascorrere un momento con gli amici o con la famiglia all’insegna del divertimento e della convivialità. L’evento si svolge con il sostegno del founding partner Mulino Caputo, da sempre supporter del progetto PizzaVillage, e degli official partner: Leffe, Latteria Sorrentina, Ciao-Il Pomodoro di Napoli, Caffè Kenon, Pringles. Technical sponsor: PizzaMaster, delivery partner esclusivo Glovo