PLaNCK! Ovvero la scienza per i bambini: il nuovo numero è disponibile in libreria

Natura curiosa intorno a noi! Preparatevi ad uscire di casa con matita, quaderno e lente di ingrandimento per curiosare nella natura che ci circonda. Non serve per forza andare in un bosco o in mezzo alla campagna.

È sufficiente il giardinetto di casa o un parco pubblico, perché la natura ci circonda, anche quando è difficile da trovare nelle città più trafficate. Con un po’ di attenzione, scopriremo piante, fiori, animaletti grandi o piccoli, insetti e molto altro! Per esempio: lo sapevate che la margherita non è un fiore ma che è formata da tanti fiorellini piccolissimi? È una delle cose interessanti che scoprirete leggendo questo numero di PLaNCK! insieme a tanti altri consigli per diventare bambine e bambini curiosi! Buona lettura,

Andrea Frison

PLaNCK! è un progetto innovativo unico nel nostro Paese nato nel 2013 da un’idea di studenti e dottorandi dell’Università di Padova che hanno fondato l’associazione di promozione sociale Accatagliato e hanno dato vita a un nuovo modo di comunicare la scienza a bambini, famiglie e scuole, attraverso una rivista ricca di fumetti, giochi, esperimenti, dossier e interviste.

PLaNCK! è una rivista quadrimestrale pubblicata da CLEUP e tratta un tema specifico ad ogni uscita. Fumetti, giochi, esperimenti, interviste, dossier, attualità, storia della scienza e molto altro ancora animano le 80 pagine della rivista.

In questo modo PLaNCK! non si butta mai ma arricchisce la libreria di argomenti sempre nuovi.

Per essere sempre aggiornati su attività ed eventi

contattare la redazione di PLaNCK!

www.planck-magazine.it

Abbonati alla rivista