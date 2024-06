PLaNCK! Ovvero la scienza per i bambini: il nuovo numero è disponibile in libreria

Come è fatto? / How is it made?

Alla scoperta dei materiali del nostro mondo / Let's discover the materials of our world

numero 32 - Giugno 2024 / Settembre 2024

Curiosi questi materiali!

Care lettrici e cari lettori, ben ritrovati sulle pagine di PLaNCK! Sfogliare questo numero della rivista mi ha fatto venire voglia di smontare cose.

Per esempio il telecomando della televisione. Come sarà fatto dentro? Di che materiale sono fatti i tasti? Galleggiano? Oppure la macchinina nel cesto dei giochi. È proprio tutta di legno? No, aspettate. Ci sono delle viti di metallo. E il legno? È sempre uguale? Da una parte è più liscio, dall’altra più ruvido. E tutte queste linee, cosa saranno? È bello smontare le cose. E anche rimontarle. Funziona tutto come prima? Speriamo di sì! E se non è così, fate finta di niente e mettetevi a leggere PLaNCK!… i materiali utilizzati per realizzare gli oggetti che ci circondano sono pieni di curiosità!

Buona lettura,

Andrea Frison

PLaNCK! è un progetto innovativo unico nel nostro Paese, nato nel 2013 da un’idea di studenti e dottorandi dell’Università di Padova che hanno fondato l’associazione di promozione sociale Accatagliato e hanno dato vita a un nuovo modo di comunicare la scienza a bambini, famiglie e scuole, attraverso una rivista ricca di fumetti, giochi, esperimenti, dossier e interviste.

PLaNCK! è una rivista quadrimestrale pubblicata da CLEUP e tratta un tema specifico ad ogni uscita. Fumetti, giochi, esperimenti, interviste, dossier, attualità, storia della scienza e molto altro ancora animano le 80 pagine della rivista.

In questo modo PLaNCK! non si butta mai ma arricchisce la libreria di argomenti sempre nuovi.

