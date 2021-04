“Passaggi Rurali - In viaggio dai Colli Euganei all’Adige”: disponibili nuovi podcast del GAL Patavino

Un'ottima idea per conoscere e immergersi virtualmente nel territorio durante queste vacanze di Pasqua. Ecco come ascoltare le prime quattro puntate

Le restrizioni anche quest'anno non ci permetteranno le classiche gite fuori porta, spesso all'insegna della cultura. Ma una soluzione c'è. Per immergersi anche solo virtualmente e far nascere la curiosità sui nostri luoghi pieni di storia e natura ecco che, in queste vacanze, il GAL Patavino propone un viaggio alla scoperta del territorio con il podcast audio “Passaggi Rurali - In viaggio dai Colli Euganei all’Adige”: ogni puntata è un nuovo itinerario tutto da scoprire grazie alla voce e ai racconti di alcuni narratori d'eccezione.

Le puntate

Le prime quattro puntate del podcast sono già disponibili sui canali social e sul sito, ma anche sulle principali piattaforme di distribuzione come Spotify e Google Podcasts.

1. Bike and Wild

In bicicletta alla scoperta del paesaggio rurale della Bassa Padovana

con Maria Elena Pattaro

Ascolta su



2. Passaggi Rurali

Una passeggiata fra storia e natura da Cinto Euganeo a Baone

con Toni Mazzetti

Ascolta su



3. Before Venice

La storia dei Veneziani nella Bassa Padovana

con Maria Elena Pattaro

Ascolta su



4. Antiche Vie della Fede

Lungo le antiche vie della fede da Borgo Veneto a Carceri

con Nicola Cesaro

Ascolta su



Info web