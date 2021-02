“Come si costruisce un personaggio?”, i postcast “Basta la Gorgiera” ospitano l’attrice Beatrice Schiros

Se, citando Gigi Proietti, il teatro è il luogo dove “tutto è finto e niente è falso”, la costruzione del personaggio da parte di un attore, indipendentemente dal fatto che si trovi in sala, in un set cinematografico o televisivo, risulta fondamentale all’interno di quel processo collettivo che è la messinscena. Risulta quindi naturale chiedersi quale sia il lavoro che un attore deve fare, quali capacità della avere, da cosa parta per rendere credibile il ruolo che è chiamato ad interpretare.

Il podcast della Compagnia Giovani del Teatro de LiNUTILE

Sarà questo il tema intorno a cui ruoterà la seconda puntata di “Basta la Gorgiera” il podcast della Compagnia Giovani del Teatro de LiNUTILE, scritto e diretto da Marianna Filipuzzi e Matteo Lo Schiavo dedicato alle varie sfaccettature del mondo del palcoscenico, che a partire da sabato 20 febbraio sarà online sui canali Spotify e YouTube del Teatro.

Beatrice Schiros

A rispondere alle domande delle intervistatrici Marta Cazzin e Marta Tridello sarà l’attrice Beatrice Schiros, premio Mariangela Melato come migliore attrice per lo spettacolo "Thanks for vaselina", Premio Hystrio per lo spettacolo "Animali da bar", entrambi di Carrozzeria Orfeo e Migliore Attrice al Roma Web Festival 2017 per la serie Caronte di Emanuele Sana.

La carriera

La carriera teatrale l’ha portata, dopo il diploma alla Scuola del Teatro Stabile di Genova, a lavorare con Gabriele Vacis, Serena Sinigaglia, Giorgio Gallione, Antonio Zavatteri, Laura Sicignano, Giampiero Solari, Tonino Conte, Giorgio Scaramuzzino. Tra le esperienze cinematografiche “La pazza gioia” di Paolo Virzì, “Il tuttofare” di Valerio Attanasio, "Thanks" di Gabriele di Luca e "Come un gatto in tangenziale 2" di Riccardo Milani. In televisione, inoltre, ha recitato in “Cameracafè”, nella serie “Fuoriclasse”, “Bentornato Nero Wolfe”, “I Capatosta” e “Provaci ancora prof”.

“Basta la Gorgiera”

Il podcast “Basta la Gorgiera” si inserisce in una più ampia serie di iniziative portate avanti dal Teatro de LiNUTILE nel mondo digitale che ha portato il Teatro ad esplorare nuove modalità di presenza sul web, sperimentando nuovi orizzonti per tenere unita la sua comunità di studenti, attori e spettatori e contemporaneamente nuovi pubblici.

Le puntate del podcast escono su Spotify e su YouTube ogni 20 del mese.

Link Social

https://open.spotify.com/user/jdofuiov4rjfrd4nbh8y2mjya

https://www.youtube.com/c/TeatrodeLiNUTILEPadova

Per informazioni

info@teatrodelinutile.com

www.teatrodelinutile.com