Turismo a Padova, presentato il nuovo portale di prenotazione delle strutture ricettive

Presentato il sistema di booking di destinazione integrato nel nuovo portale di destinazione www.turismopadova.it, che illustra, promuove e propone l’offerta ricettiva ed esperienziale del territorio appartenente all'Organizzazione di Gestione della Destinazione, di cui fanno parte, oltre al comune capoluogo, i comuni di Selvazzano Dentro, Vigonza, Albignasego, Maserà, Cartura, Conselve, Limena, Ponte San Nicolò, Bagnoli di Sopra, Tribano, San Giorgio in Bosco e tutti i comuni della Federazione del Camposampierese.

Portale

Tante le strutture ricettive del territorio che hanno preso parte all'evento organizzato da Confcommercio Ascom Padova, Federalberghi Veneto e RTI Destination Padova presso la sede di piazza Bardella a Padova. «È un’occasione molto importante per il nostro comparto - ha esordito Monica Soranzo, presidente di Padova Hotels Federalberghi Confcommercio Ascom Padova - grazie alla presentazione di alcuni strumenti innovativi che consentiranno alle strutture ricettive del territorio di operare in maniera più efficace ed efficiente, con un innegabile miglioramento dei servizi offerti ed una innegabile promozione del nostro sistema turistico locale». Laura Favaretti (Consorzio DMO Padova) e Francesca Caldarola (RTI Destination Padova), hanno illustrato tutte le potenzialità del sistema DMS e gli strumenti integrati di booking a disposizione delle strutture ricettive (che permetterà agli operatori l'opportunità di ricevere prenotazioni, ampliando i canali di distribuzione della propria offerta). Francesco Traverso e Marco Borin hanno inoltre descritto le potenzialità della piattaforma HBenchmark, Hospitality Data Intelligence, uno strumento di business intelligence finanziato dalla Camera di Commercio di Padova a vantaggio delle strutture ricettive del territorio, che rappresenta un tool fondamentale per una corretta e tempestiva analisi dei dati in modo da consentire azioni commerciali estremamente efficaci.