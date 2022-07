Tre giovani ricercatori del Vimm premiati al Sirc Forum 2022

Giovani ricercatori del Veneto Institute of Molecular Medicine (VIMM) protagonisti della sesta edizione del SIRC Forum, dal titolo “New Roads in Cardiovascular Research” e tenutosi a Bari. Si tratta di Arianna Scalco (Università di Padova e VIMM) e di Filippo Conca (Università di Pavia e VIMM), vincitori del premio per la “miglior presentazione orale”, e di Daniele Ottaviani (VIMM), vincitore della prima edizione del premio “Tito Mancardi”.

Premi

“Sympathetic neurons as newly identified players of morphofunctional changes of Arrhythmogenic Cardiomyopathy” e “Investigating the Basis of Nuclear PKA Regulation with Targeted FRET-Based Sensors” sono i titoli e i temi delle relazioni di Scalco e Conca, mentre il premio assegnato a Ottaviani parte dalla valutazione della lettera motivazionale per richiedere di seguire l’evento internazionale “The Advanced Sequencing Technologies & Bioinformatics Analysis course”, che si terrà presso il Cold Spring Harbour Laboratory di New York.

Forum

Il Forum SIRC - Società Italiana di Ricerche Cardiovascolari - organizzato in collaborazione con il Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica dell’Università degli Studi di Bari, è un evento biennale di grande rilievo, pensato e organizzato per giovani ricercatori in ambito cardiovascolare, dove viene dato spazio e visibilità a dottoranti e junior postdoc. Oltre agli award e ai momenti di presentazione, la giornata di studi si è articolata attorno a tre grandi simposi (Cardiac Funcion and Dysfunction – con chairman Konstantinos Lefkimmiatis dell’Università di Pavia e del VIMM -, Endothelium, Platelets and Coagulation e Cardiovascular Prevention), oltre a una lettura plenaria dal titolo “Tumor Angiogenesis. A still debated question”, tenuta dal Prof. Domenico Ribatti dell’Università di Bari, uno dei massimi esperti internazionali di angiogenesi.