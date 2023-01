Il "trentino" Poldo è il gatto più bello del mondo: la premiazione in Fiera a Padova

Mantello lungo e bianco, uno sguardo intenso e fiero e un portamento da re delle nevi: Eryn Galen Forlindon, da tutti conosciuto come "Poldo" è il gatto più bello del mondo 2023.

Premi

Sul podio di Padova, il Norvegese delle Foreste di due anni e mezzo ha conquistato la giuria internazionale, battendo per un soffio la reginetta in carica Ginette, classificatasi seconda. Nato e cresciuto in Trentino Alto Adige, Poldo è un gatto di grandi dimensioni, oggi pesa 8 chili e non ha ancora finito di crescere. Ma il suo carattere è mite e affettuoso. «È un mammo - afferma Giulia Dalle Fratte che con orgoglio parla del suo gatto - gioca con i suoi cuccioli, li lava, se potesse li allatterebbe. Nonostante la sua giovane età è già stato campione del mondo a novembre a Malta e poi in Svizzera. Con questo ultimo riconoscimento ha vinto tutti i titoli possibili». Numerose le coppe consegnate al termine della due giorni felina targata E.N.F.I. Differenti le categorie premiate, a partire dal miglior gatto neutro, la Kurilian Bobtail Duniasha, un felino particolare per la sua coda a pon-pon. Tra i cuccioli il ‘best of the best’ è stato assegnato al Ragdoll Cashmere Angel’s Grace per la categoria 4-6 mesi e al Certosino Tiffany Des Bleus de Jade per i felini 6-10 mesi. A valutare ogni singolo gatto la giuria internazionale, un team di giudici tutto al femminile: Chiara De Luca, Genevieve Franc, Alla Serimoglu, Alina Igor. A premiare la vincitrice del contest social, dedicato ai gatti di casa, l’ideatrice dell’expo Costanza Daragiati e il presidente di Padova Hall Nicola Rossi. La vittoria, a suon di like sulle pagine dell’Esposizione internazionale felina, è andata alla veneziana Monica Bugin con la sua gatta Perla in versione ‘natalizia’.

Fiera

Per due giorni, in fiera a Padova, si sono alternati giganti Maine Coon e Norvegesi, nudi Sphynx, ma anche Siberiani, Ragdoll, British, Esotici, Scottish, Certosini, Blu di Russia e tante altre razze. Star feline sotto gli occhi increduli di migliaia di visitatori. Tantissime le famiglie con bambini, pronti a sostituirsi ai giudici e a votare, mano alzata, il gatto preferito. Dopo anni di stop, a causa pandemia, l’Esposizione internazionale felina ‘I Gatti più belli del mondo’ ha registrato migliaia di presenze, superando persino i numeri preCovid del 2020. La città patavina ha visto arrivare centinaia di esemplari da tutta Italia: Genova, Torino, Livorno, Macerata, Roma e persino Brindisi e Benevento. E da tutto il Veneto: Padova, Treviso, Verona, così come Vicenza, Belluno, Rovigo e Venezia. «Un successo che ha confermato quanto questa rassegna sia amata dal pubblico – spiega il presidente del Club Felino Verona Maria Sole Farinelli, organizzatrice dell’expo -. Tantissime famiglie ma anche giovani, curiosi e appassionati di gatti. Questa manifestazione è per tutti. Vedere l’entusiasmo delle persone, non solo nel conoscere e accarezzare i mici ma anche durante le premiazioni, ci ha riempiti di entusiasmo. Tornare dopo anni di stop a causa della pandemia e con le difficoltà economiche del momento non era semplice, ma siamo orgogliosi di avercela fatta. Ringraziamo tutti gli allevatori che con grande passione e impegno tutelano le differenti razze del mondo e i giudici che hanno una formazione pluriennale per poter svolgere questo lavoro. Il merito della buona riuscita è di tutti». L’evento è organizzato da Club Felino Verona, sotto l’egida dell’E.N.F.I. - Ente Nazionale Felinotecnica italiana, in collaborazione con Movimento Azzurro. Major sponsor Farmina. Nelle prossime settimane, sulle pagine Facebook e Instagram della manifestazione, che in questi giorni hanno fatto record di interazioni, saranno svelati i prossimi appuntamenti dell’anno. E il vincitore del concorso di disegno riservato ai bambini.