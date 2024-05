Università di Padova, alla docente Elena Svalduz il premio Antonio Serena per la cultura

Lunedì 6 maggio è stato assegnato dal Comitato Interclub Service di Mestre il “Premio Antonio Serena per la cultura 2024” (giunto alla sua seconda edizione) ad Elena Svalduz, docente dell’Università di Padova.

La motivazione

Nella motivazione si legge: «Elena Svalduz, professoressa associata di Storia dell’architettura presso il Dipartimento dei Beni Culturali dell’Università di Padova, viene premiata per suoi numerosi studi rivolti alla storia della città e del territorio di Mestre, in particolare in età moderna, approfondendo non solo la storia dei siti e la memoria dei luoghi ma anche gli aspetti paesaggistici e la qualità degli spazi urbani».

Elena Svalduz

Elena Svalduz, che sarà curatrice della mostra di prossima apertura “Daniele Calabi a Padova - L’architetto e la città nel secondo dopoguerra”, è professoressa associata al Dipartimento dei Beni culturali: Archeologia, Storia dell’Arte, del Cinema e della Musica dell’Università di Padova. Insegna Storia dell’architettura e storia della città ed è titolare del Laboratorio di storia dell’architettura contemporanea. Presidente di Aisu International (Associazione italiana di storia urbana) dal settembre 2022, dal 2021 referente per la conoscenza e la valorizzazione delle Sedi storiche di proprietà dell’Università di Padova e referente del dipartimento per la Terza Missione. Membro del comitato scientifico di Via Querinissima e della Fondazione Piazzola Futuro, da gennaio 2023; Socia corrispondente residente della classe di scienze morali, lettere ed arti Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, da marzo 2023 e Socia residente dell’Ateneo Veneto, da maggio 2023. Si occupa principalmente di storia dell’architettura, di storia della città in età moderna e di paesaggio storico temi sui quali ha scritto diversi contributi, pubblicati da importanti case editrici italiane e straniere, partecipando a numerosi convegni nazionali e internazionali. I suoi studi rivolti alla storia della città e del territorio di Mestre sono stati pubblicati in più volumi.

Comitato Interclub Service

Il Comitato Interclub service della città di Mestre, guidato per dodici anni da Antonio Serena, poi per sei da Giampaolo Rallo e dal 2024 da Pietro Miani, è attualmente costituito dai 14 club service della città di Mestre: Club 41, Inner Wheel Mestre, Inner Wheel Mestre Fidelissima, Inner Wheel IW Club di Venezia Mestre, Lions Castelvecchio, Lions Venezia-Marghera, Lions Mestre Host, Lions Technè, Panathlon, Rotary Venezia Castellana, Rotary Venezia Mestre, Rotary, Venezia Mestre, Rotary Venezia Mestre Torre, Round Table Mestre, Soroptimist Club di Venezia Mestre. L’Interclub, nato da una intuizione di Antonio Serena, unico esempio in Italia di collaborazione dei club service cittadini conta più di 400 iscritti che costituiscono una massa critica di opinion leader in grado di elaborare proposte per il miglioramento della città. Per ricordare Antonio Serena, il Comitato Interclub ha istituito il Premio destinato ai cittadini protagonisti nel sociale, nella cultura e nello sport; nella sua prima edizione, tenutasi il 9 maggio 2023, sono stati premiati gli sportivi Giorgio Chinellato e Valentina Filipetto