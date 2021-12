Una banconota da... 10mila euro: la Banca d'Italia premia una scuola media della Bassa

Si è svolta a Roma al Centro Convegni Carlo Azeglio Ciampi la premiazione della competizione per le scuole "Inventiamo una banconota" 2020-2021. L'iniziativa della Banca d'Italia - in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e il Ministero degli Affari Esteri - è riservata agli studenti delle scuole italiane, ai quali viene richiesto di concorrere inventando una banconota immaginaria.

Premio

"Economia e società: gli insegnamenti della pandemia" è il tema dell’edizione di quest’anno, l’ottava da quando è stata lanciata l’iniziativa. Al termine di un complesso processo di selezione, articolato in varie fasi, per la scuola secondaria di primo grado sono stati premiati gli studenti della 1ª B dell'Istituto Comprensivo Giacomo Zanellato di Monselice (PD). La scuola riceverà un premio di 10mila euro per il supporto alle attività didattiche. Il bozzetto presentato dall’Istituto Comprensivo Giacomo Zanellato ha come titolo "Il virus dell'egoismo delle società ricche, il vaccino della solidarietà globale". Raffigura la solitudine dell’uomo di oggi contrapposta alla fratellanza dei bambini che si tengono per mano, unico vero antidoto contro l’egoismo. Anche quest’anno la partecipazione degli studenti all’iniziativa è stata massiccia: più di 750 scuole da tutta Italia hanno inviato i loro bozzetti e sono stati coinvolti circa 20 mila studenti. Il premio “Inventiamo una Banconota” si inquadra nell’ambito delle attività dirette ad accrescere il livello di cultura finanziaria nel Paese e rappresenta ha rappresentato un’occasione per sollecitare la riflessione degli studenti e dei docenti sugli insegnamenti della pandemia. Tutte le informazioni sul premio e le modalità di partecipazione sono disponibili sul sito internet della Banca d’Italia.