Premio di 2.500 euro per i dipendenti di una fabbrica dell'Alta Padovana: l'iniziativa

Nestlé Italia riconoscerà un premio di 2.500 euro lordi a 3mila suoi collaboratori che lavorano nelle sedi e nelle fabbriche del Gruppo. Si tratta del bonus più alto degli ultimi anni che l’azienda, in accordo con le Organizzazioni Sindacali, ha voluto corrispondere nella sua totalità nonostante l’andamento negativo del mercato, fortemente segnato dalle difficoltà della pandemia. Il premio è un ulteriore riconoscimento concreto a chiusura del 2020, anno in cui è stata garantita a tutti la piena retribuzione, anche quando alcune attività sono state sospese a causa della pandemia.

Premio

Afferma Marco Travaglia, presidente e amministratore delegato Gruppo Nestlé Italia e Malta: «Sono particolarmente orgoglioso della dedizione con cui i nostri collaboratori, a tutti i livelli e in tutti i ruoli, hanno svolto il loro lavoro garantendo la disponibilità dei nostri prodotti anche nelle fasi più critiche della pandemia. Questo premio rappresenta un importante riconoscimento dello straordinario impegno condiviso da tutte le nostre persone nell’anno più difficile di sempre». Il premio va ad aggiungersi a un piano di welfare aziendale straordinario dedicato ai collaboratori che hanno assicurato la piena continuità del business durante tutto lo scorso anno e che costituisce uno degli elementi principali del FAB Working. Questo nuovo modello di lavoro, evoluzione dello smart working, di cui il Gruppo è stato promotore dal 2012, è orientato alla flessibilità nello svolgimento della prestazione lavorativa, all’adattabilità in termini di definizione di obiettivi e way of working e al bilanciamento tra il lavoro da casa e quello in ufficio. In questo nuovo modello, dove il lavoro è accompagnato da un profondo cambiamento culturale, casa e ufficio sono solo spazi in cui svolgere la propria attività lavorativa e non impattano sulla professionalità dei collaboratori. Per supportare questo approccio, Nestlé ha deciso di fornire ai colleghi la possibilità di ricevere a casa un kit di strumenti informatici (monitor, docking station, tastiera e mouse), una sedia ergonomica e convenzioni per la connessione wi-fi.

Tutela

Nestlé ha, inoltre, realizzato un apposito programma di tutela della salute rivolto a chi lavora costantemente da remoto, che prevede sportelli di consulenza ergonomica, psicologica e nutrizionale liberamente accessibili a tutti, nonché training online con particolare focus su consigli per le pause e la disconnessione, per migliorare la propria postura e per evitare l’affaticamento della vista. Infine, Nestlé ha stipulato una polizza assicurativa per rischi derivanti da Covid-19 e continua a fornire uno screening tramite tamponi e test sierologici per tutte le sue persone. «I nostri dipendenti sono da sempre al centro della nostra strategia di crescita. Per questo, abbiamo creato insieme a loro un modello di lavoro basato sulla fiducia e sull’autonomia che potrà guidarci una volta conclusa l’emergenza sanitaria» conclude Marco Travaglia, Presidente e Amministratore Delegato Gruppo Nestlé Italia e Malta. Questo importante cambiamento parte da una trasformazione culturale il cui manifesto è il nuovo vocabolario dello smart working di Nestlé. Costruito sulla base di un’approfondita indagine a cui hanno preso parte circa 1.000 dipendenti, il vocabolario riscrive il nuovo approccio al lavoro orientato al futuro ed è a disposizione di tutte le aziende, ma anche delle singole persone, che hanno interesse a cambiare partendo dall’ABC.

Gruppo Nestlé

Il Gruppo Nestlé, presente in 187 Paesi con più di 2000 marche tra globali e locali, è l’azienda alimentare leader nel mondo, attiva dal 1866 per la produzione e distribuzione di prodotti per la Nutrizione, la Salute e il Benessere delle persone. Good food, Good life è la nostra firma e il nostro mondo. Da più di 100 anni presente in Italia, Nestlé si impegna ogni giorno con azioni concrete ad esprimere con i propri prodotti e le marche tutto il buono dell’alimentazione. Crediamo che una buona alimentazione migliori la vita. Il buon cibo nutre, il buon cibo delizia i nostri sensi e soprattutto ci unisce. Permette ai bambini di diventare grandi in salute, agli animali da compagnia di crescere sani e felici e a tutti di godere una vita piena. Il cibo è davvero buono anche quando rispetta il pianeta e protegge le sue risorse per le generazioni future. Diverse sono le iniziative promosse da Nestlé a supporto della Creazione di Valore Condiviso; tra queste, un importante impegno è Nestlé Needs YOUth, che ha l’obiettivo di aiutare 10 milioni di giovani ad avere accesso ad opportunità lavorative entro il 2030 e in Italia si concretizza con progetti come Nestlé Startup Program, che fornisce ai giovani competenze e aiuti per creare una propria startup. Il Gruppo Nestlé opera in Italia con Nestlé Italiana, Sanpellegrino, Purina, Nespresso, Nestlé Nutrition e Nestlé Health Science, Nestlé Professional e CPW. Queste realtà assieme impiegano circa 4.700 dipendenti in 10 stabilimenti (oltre alla sede centrale di Assago), raggiungendo nel 2019 un fatturato totale di circa 1,6 miliardi di euro. In Italia, nel 2018, Nestlé ha prodotto un valore condiviso di 3.649 milioni di euro, pari allo 0,2% del PIL. Priorità per il Gruppo in Italia è la valorizzazione del gusto e delle tradizioni italiane nel nostro Paese e nel mondo, anche attraverso una filiera che comprende il 74% di fornitori italiani.