Alla Polisportiva Pallalpiede il premio Fair Play del Panathlon Padova

È tornato anche quest’anno l’annuale evento che vede sport e cultura uniti in un simbolico abbraccio per la consegna dei premi del Panathlon Club Padova dove lo sport è visto come veicolo di buone azioni per la vita come tiene a sottolineare l’Ente sportivo che lo organizza. A ricevere il prestigioso premio Fair Play 2023, la Polisportiva Pallalpiede, la squadra di calcio dei detenuti della Casa di reclusione “Due Palazzi” di Padova e iscritta in terza categoria. La scelta della Commissione è motivata dalla «Testimonianza concreta non solo di un traguardo sportivo ma anche del risultato di un sistema che ha per fondamento il rispetto delle regole e del Fair Play».

Premio Fair Play

La cerimonia di consegna si è svolta ieri, venerdì 29 settembre, nella sede del Circolo Unificato dell’Esercito (Palazzo Zacco Armeni, Prato della Valle 82). L’evento, organizzato dal Panathlon club di Padova, rientra tra le iniziative promosse dal Panathlon international per sensibilizzare sul tema del fair play e riaffermare i valori etici dello sport che lo stesso Panathlon ha contribuito per primo a divulgare nei suoi 72 anni di storia. «Con questo riconoscimento il Panathlon International di Padova intende sottolineare ancora una volta come lo sport sia un mezzo efficace anche per la salute mentale, per la riabilitazione - commenta Fiorenzo Zanella, presidente del Panathlon - in modo che la persona detenuta possa recuperare la fiducia in sé stesso, negli altri e nelle Istituzioni pubbliche e private».

Polisportiva Pallalpiede

L’Asd Polisportiva Pallalpiede è nata con l’obiettivo di promuovere lo sport come strumento rieducativo e di aggregazione sociale, tramite l’utilizzo del linguaggio internazionale e condiviso del calcio. «L’idea è nata dalla volontà di creare un percorso di formazione all’interno del contesto carcerario - spiega Lara Mottarlini, presidente della Polisportiva Pallalpiede - per veicolare la promozione di stili di vita e di buone pratiche attraverso lo sport e l’attività motoria, che diventano in tal modo la base di un processo rieducativo volto a trasmettere ai detenuti i valori della solidarietà, della lealtà e del rispetto dell’altro. Attraverso lo sport quale linguaggio comune e unificante, il progetto è stato in grado di far nascere all’interno della Casa di reclusione una squadra di calcio di terza categoria, fuori classifica sì, ma formata da giocatori pronti a vincere, ognuno e insieme, il campionato della lealtà, dei valori e della condivisione sportiva».