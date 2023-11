Un premio per la gentilezza ai ragazzi e alle scuole di Villa del Conte

Educare alla gentilezza per costruire una cittadinanza rispettosa, questo l’obiettivo del Comune di Villa del Conte che ha scelto di delegare il tema della Gentilezza alla consigliera Loreta Bizzotto e che, ogni anno dal 2020, vede entrare il Sindaco nelle scuole comunali, dall’infanzia alla secondaria, per insegnare agli alunni ad essere gentili e ad apprezzare la gentilezza negli altri, un modo per educare al rispetto dell’altro, vero fondamento di una società sana e matura.

Il riconoscimento agli alunni

«Con qualche settimana di anticipo rispetto alla Giornata internazionale che celebra la gentilezza, ieri, durante il Consiglio Comunale, abbiamo voluto consegnare un riconoscimento a cinque alunni della scuola secondaria Diego Valeri che si sono distinti per la loro gentilezza – commenta il sindaco, Antonella Argenti -. Si tratta, molto semplicemente, di un buono da spendere in materiale scolastico. Ciò che rappresenta però questo “buono” è molto di più: è l’intenzione e la determinazione degli studenti e delle studentesse della Valeri di essere generosi e gentili, nonostante tutto».

Le scuole

Con l’occasione è stato anche consegnato un attestato di merito alle istituzioni educative della città - i due asili, le due scuole primarie e la scuola secondaria di primo grado - per i progetti di educazione alla gentilezza che ogni anno sviluppano nei piani formativi in sinergia con l’amministrazione comunale. Le scuole sono state infatti coinvolte già nel 2020 nella realizzazione di diari personali da parte dei ragazzi in cui hanno descritto i loro atti di gentilezza con un focus sull’importanza di avere un atteggiamento gentile e di cura di amici e compagni.

L'esempio

Prosegue il sindaco Argenti: «L’esempio sicuramente continua ad essere la forma migliore di educazione in famiglia così come a scuola, ma è giusto che anche gli amministratori siano punto di riferimento, mettendo in evidenza le strutture e le persone che favoriscono questo importante valore. Per questo ho voluto delegare alla gentilezza un consigliere proprio per continuare a promuovere un atteggiamento di ascolto».

La consigliera alla gentilezza Loreta Bizzotto

Aggiunge la consigliera alla gentilezza Loreta Bizzotto: «Sono onorata di essere testimone di un valore così importante. Aver posto la panchina viola della gentilezza di fronte al Municipio significa riflettere costantemente sulla cura delle relazioni e di come sia importante sedersi riflettere su questi importanti temi».

Il viale dei valori

Sempre nell’ottica di coltivare valori comunitari l’Amministrazione comunale ricorda la realizzazione del viale dei valori lungo via Roma dove sono rappresentati amore, amicizia, salute, gentilezza e altruismo nelle panchine ad opera dell’artista padovana, Nike Lister.

La gentilezza è una scelta

Conclude il sindaco: «In fondo essere gentili è questione di scelta, e le scelte vanno comprese. Educare i ragazzi ad essere gentili con gli altri, con l’ambiente che li circonda, con le cose di tutti i giorni permette di formare cittadini del domani rispettosi e civili».

Foto della premiazione consegnata alle insegnanti - Foto articolo da comunicato stampa