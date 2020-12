Per il loro impegno tre realtà a Montagnana ricevono il premio “Il Sanmicheli” 2020

Premio “Il Sanmicheli 2020” a Montagnana continua a celebrare cittadini e realtà importanti per il territorio che contribuiscono con il loro impegno e con il loro lavoro al progresso e allo sviluppo della comunità nei vari ambiti, da quello solidaristico, a quello ambientale, sociale, culturale, economico e imprenditoriale. Soprattutto in tempo di pandemia.

I riconoscimenti

A Natale, in un momento altamente simbolico per il nostro Paese, il premio, istituito dall’amministrazione comunale nel 2013, è stato assegnato all’Associazione di volontariato Montagnana Soccorso per l’instancabile e preziosa opera di assistenza e di sostegno, a fianco dei cittadini e delle Istituzioni. E inoltre a Luciano Strabello, ovvero il raccoglitore di inciviltà altrui, oltre che poeta, per il suo impegno a favore del territorio e della sua bellezza, nonché per la capacità di coinvolgere, educare e creare passioni condivise. Il Premio è stato infine assegnato a Francesco Loro, Presidente del Motoclub del Montagnanese per la trentennale attività sportiva, densa di soddisfazioni e di crescita, che ha richiamato a Montagnana un pubblico sempre più numeroso di appassionati del settore.

Comportamenti virtuosi

«È stato un momento che abbiamo organizzato nella semplicità - ha commentato il Sindaco, Loredana Borghesan. Non eravamo nella più elegante Sala del Consiglio con il pubblico che solitamente crea quel clima di festa attorno ai premiati. Ma l’affetto e la riconoscenza per l’opera preziosa delle persone che abbiamo premiato, rappresentanti di realtà ben più grandi e partecipate, c’erano tutte: quelle di Montagnana e della sua comunità. In tempo di pandemia è fondamentale dare l’esempio - ha dichiarato Borghesan. Le Istituzioni devono mettere in luce comportamenti virtuosi per stimolare lo spirito di emulazione».

L’associazione Montagnana Soccorso

L’associazione Montagnana Soccorso è specializzata in servizi sanitari e sociali che spaziano dal trasporto infermi per ricoveri e dimissioni dalle strutture di cura, al trasporto di pazienti per visite in ospedale. Si muove sul territorio con ambulanze attrezzate e può contare su personale formato e perfettamente addestrato alla cura della persona. L’associazione inoltre svolge un ruolo importante con i propri volontari nell’assistenza sanitaria durante manifestazioni pubbliche e gare sportive.

Il Motoclub del Montagnanese

Il Motoclub del Montagnanese nasce come realtà nel 1986 e in quegli anni vede la luce il circuito di Montagnana: un tracciato a poca distanza dalle storiche mura. È grazie al supporto delle istituzioni e all’impegno dei tanti appassionati che in questa attività hanno investito tempo ed energie che la struttura negli anni ha trovato sviluppo e ampliamento, potendo così attrarre atleti da tutto il mondo. Alla Montagnana MX Park ci si può' allenare con motocross oppure enduro di giorno e in notturna. L'ampiezza delle piste, le bandiere segnaletiche automatizzate e la presenza di personale di servizio durante ogni allenamento sono elementi che garantiscono sicurezza e affidabilità.

Luciano Strabello

Luciano Strabello è un falegname in pensione che ha fatto della sua reazione all’inciviltà altrui una missione di vita. Con la sua bici gira il territorio e raccatta l’immondizia lasciata sui fossi, sui cigli delle strade e sulle piazzole. Riconosciuto da tutti ormai, ha attratto con la sua opera di sensibilizzazione e di esempio concreto un bel numero di proseliti, che hanno adottato alcune strade per ripulirle periodicamente dai rifiuti. «La sua originalità nel proporre questo approccio ambientale volontario è senza dubbio contagiosa e va elogiata e incoraggiata» ha dichiarato il Sindaco nel conferirgli il premio.