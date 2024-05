Premio Oleario Pomea d’Oro, l’azienda agricola Il Pianzio di Galzignano Terme vince l’edizione numero 26

Sì è tenuta giovedì 9 maggio, all’agriturismo La casa in campagna di Torreglia la 26esima edizione del Premio Oleario Pomea d’oro, il premio istituito dal Comune di Galzignano Terme, in sinergia con il Parco Regionale dei Colli Euganei, la Provincia di Padova e Aipo Verona con il coinvolgimento di 9 comuni euganei per la valorizzazione dell’olio extravergine dei Colli padovani.

Lavoro e passione

Un appuntamento che ogni anno conferma l'importanza e il prestigio di questa produzione, mettendo in luce il lavoro e la passione degli agricoltori che con dedizione e impegno portano avanti una tradizione millenaria. L'ulivo, infatti, è presente sulle alture padovane da tempi antichi, qui su terreni vulcanici e in presenza di un particolare microclima ha trovato un proprio habitat, pur a latitudini settentrionali. Anzi, sono proprio queste caratteristiche che lo hanno reso l’extravergine euganeo un’eccellenza sul panorama oleario internazionale.

La qualità dell’olio euganeo

«La qualità dell’olio euganeo sta proprio sulle colline – spiega il presidente della giuria del Concorso e tecnico dell’Associazione Interregionale Produttori Olivicoli (Aipo), Antonio Volani - nel loro essere piantate in mezzo alla Pianura Padana, affacciate sul mare. L’escursione termica, tra il piano e le alture, apporta valori importanti nei contenuti organolettici. La percentuale di acido oleico, ad esempio, è tra le più alte d’Italia raggiungendo il 78% tra gli acidi essenziali, quando un altro olio nazionale si attesta attorno al 50%. Se pensiamo che l’acido oleico nella tabella nutrizionale degli extravergine di oliva ha la più alta considerazione nel determinarne la qualità, è quello per intenderci che contribuisce al buon funzionamento del sistema cardiovascolare e mantiene a norma il colesterolo, diventa evidente che stiamo parlando di un grande prodotto. Altro punto di forza della produzione euganea sono le dimensioni. L’area è tra le più piccole anche all’interno dello stesso Veneto: nell’area gardesana l’olivicoltura si estende su 1900 ettari, interessando 2200 produttori, le colline veronesi sono coperte per altri 1500 ettari, 600 a Treviso, 450 a Vicenza e a Padova, ossia sui Colli Euganei, parliamo di 400 ettari in mano 260 produttori. Piccolissime aziende a conduzione famigliare, con al massimo 200 piante curate in modo quasi maniacale. Una cura che poi viene estesa nei frantoi, ne esistono solo quattro sugli Euganei, tutti dotati di macchinari nuovissimi e in continua revisione che intervengono nella frangitura appena dopo poche ore dalla raccolta delle olive, evitando ossidazioni o altre degradazioni della materia prima che inevitabilmente si ripercuoterebbero nel prodotto finale. Solo in questo modo può essere tutelata la qualità delle cultivar, l’autoctona “Rasara” o “El Matosso”, il Frantoio o il Casaliva e quelle particolari caratteristiche dell’olio euganeo che si risolvono in uno straordinario equilibrio tra fruttato e piccante che ne è la nota più distintiva».

I valori comuni

Valori che sono stati riscontrati in tutti gli extravergine presentati al Premio Oleario Pomea d’Oro di quest’anno, ad ogni edizione sono circa una cinquantina i produttori che decidono di iscrivere il proprio olio e sottoporlo al giudizio di un panel di esperti degustatori. Ma è stato quello prodotto dall’azienda agricola il Pianzio di Galzignano a mettere tutti d’accordo, in ragione della complessità dei valori sensoriali riscontrati all’olfatto - con aromi di carciofo, pomodoro, mandorle, erba appena falciata - e al gusto - amaro, dolce e piccante.

La premiazione

La premiazione è stata un momento di grande festa e di orgoglio per tutti i presenti, che hanno potuto assaporare la qualità indiscutibile degli oli partecipanti grazie alla degustazione organizzata in occasione della serata. Oltre alla categoria principale, sono stati premiati anche il secondo e il terzo classificato, rispettivamente l'azienda agricola La Pisana di Arquà Petrarca e l'azienda agricola Flavio Bianco di Galzignano Terme, che hanno dimostrato di essere all'altezza della concorrenza con i loro prodotti di altissima qualità.

Tre aziende

Alle tre aziende, dunque, è stato assegnato l’attestato e la targa del Premio, mentre a tutti i partecipanti è stata rilasciata una scheda con i valori chimici e sensoriali del proprio olio, che ogni azienda potrà utilizzare anche come strumento promozionale.

La zona di produzione

«La zona di produzione di questo straordinario olio – ha spiegato il sindaco di Galzignano Terme, capofila del Premio, Riccardo Masin - è rigorosamente delimitata ai Comuni di Arquà Petrarca, Baone, Cinto Euganeo, Lozzo Atestino, Teolo, Torreglia, Rovolon, Vo' e ovviamente Galzignano Terme. L’impegno che vede tutte le nostre amministrazioni comunali coinvolte è quello di valorizzare questa eccellenza alimentare anche al di fuori del territorio. Il Premio Oleario Pomea d'Oro è nato proprio per questo e diventando, lungo i suoi vent’anni e più di storia, uno dei test più autorevoli delle produzioni dei nostri agricoltori ha confermato una progressiva crescita nella qualità delle produzioni, indicando e confermando quella via tutta euganea che porta oggi il nostro olio ad essere tra i migliori d’Italia».

Una delle numerose eccellenze

«La produzione olearia è una delle numerose eccellenze che possiamo vantare in Veneto – ha sottolineato l’assessore allo Sviluppo economico del Veneto, Roberto Marcato, presente alla serata di premiazione - stiamo parlando di un settore in crescita come dimostrano i circa 40 frantoi attivi e gli oltre 5mila ettari di terreno destinati a oliveto. Numeri in continua crescita, a testimonianza dell’interesse che le aziende venete stanno riservando a questo tipo di coltivazione e alla conseguente produzione olearia. Risultati di assoluto rilievo che dimostrano ancora una volta la grande capacità dei nostri straordinari imprenditori capaci di coniugare qualità e territorio. Possiamo parlare a tutti gli effetti di un circolo virtuoso che rappresenta un esempio di sviluppo economico basato sulla valorizzazione della nostra Regione».

Il premio Oleario Pomea D'oro

«Il Premio Oleario Pomea D'oro per il miglior olio extravergine dei Colli Euganei – ha concluso Alessandro Frizzarin, Presidente del Parco regionale dei Colli Euganei - ci permette di sottolineare l'impegno costante dell'Ente Parco nella valorizzazione delle eccellenze locali. L'obiettivo primario rimane la promozione e la salvaguardia del territorio, la passione e l'impegno dei nostri produttori locali sono un vero tesoro da preservare e valorizzare. Continuiamo a promuovere la sostenibilità e l'eccellenza nel rispetto di questa terra straordinaria, rimanendo focalizzati sull’obiettivo che ci permetterà di ottenere la prestigiosa certificazione MAB UNESCO».

Foto articolo da comunicato stampa