Campioni a scuola e nello sport: a Selvazzano al via la nona edizione del Premio studente atleta dell’anno

Al via la nona edizione Premio Studente Atleta dell’anno rivolto a ragazzi e ragazze della Città di Selvazzano Dentro che hanno frequentato la Scuola Secondaria di Primo Grado nell’anno scolastico/sportivo 2021/2022.

«Il Premio Studente Atleta – afferma il Sindaco della Città di Selvazzano Dentro Giovanna Rossi – è una bella sfida che proponiamo da anni ai nostri ragazzi delle classi secondarie. Nello sport come nella vita impegno, dedizione, sacrificio e passione permettono di raggiungere importanti traguardi e soddisfazioni. Ecco che emergere tra i banchi di scuola con ottimo profitto nelle varie materie e sapersi distinguere in una disciplina sportiva sono gli ingredienti fondamentali per poter essere i giusti candidati ed essere, soprattutto, di esempio per i propri compagni di classe ed amici».

«Con questo Premio – spiega l’Assessore allo Sport Alberto Flaminio – l’Amministrazione Comunale intende riconoscere le ragazze ed i ragazzi che hanno dimostrato di riuscire ad ottenere ottimi risultati coniugando tra loro scuola e sport. Vogliamo anche sottolineare che il tempo dedicato allo sport, non è sempre tempo sottratto allo studio, ma, anzi, spesso chi riesce ad impegnarsi su più fronti, ottiene risultati migliori, coltivando anche le proprie passioni. La Città di Selvazzano Dentro ha dimostrato, negli anni, di essere fucina di campioni e mi auguro che questa “tradizione” continui, partendo proprio dai nostri giovani».

Può partecipare chi si è distinto a scuola e nello sport durante l’anno scolastico/sportivo 2021/22.

Possono concorrere all’assegnazione del “Premio Studente Atleta dell’anno – Città di Selvazzano Dentro” tutti gli alunni residenti nel Comune di Selvazzano Dentro e frequentanti la Scuola Secondaria di Primo Grado e non possono concorrere gli alunni già premiati nelle precedenti edizioni.

Elenco riconoscimenti

I premi assegnati saranno complessivamente sei, così individuati:

a) 300 euro per il primo classificato migliore studente/atleta;

b) 200 euro per i primi due secondi classificati migliori studenti/atleti;

c) 100 euro per i primi tre terzi classificati migliori studenti/atleti.

Per partecipare: scaricare dal sito “Città di Selvazzano Dentro” il modulo d’iscrizione al Premio o richiedere a:

- Segreterie della Scuola Cesarotti o Albinoni

- Segreterie delle Associazioni Sportive

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il 25 novembre 2022 all’Ufficio Protocollo del Comune di Selvazzano Dentro – Piazza G. Puchetti, 1 – 35030 Selvazzano Dentro

Potranno essere inviate anche tramite mail all’indirizzo: protocollo@comune.selvazzano-dentro.pd.it

Non saranno in alcun caso prese in considerazione le domande pervenute oltre il suddetto termine di scadenza.

Per informazioni Ufficio Sport 049/8733827

Mail: sport@comune.selvazzano-dentro.pd.it

Selvazzano che... studenti/atleti!