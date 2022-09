"Festa dei nonni" al centro comunale «Gino Strada» di Montegrotto: ecco come prenotarsi

È possibile prenotarsi fino al 28 settembre per la «Festa dei nonni» che si terrà al Centro comunale «Gino Strada» di Montegrotto Terme domenica 2 ottobre. «Ci sarà un pranzo - spiega la vicesindaca Elisabetta Roetta, e a fare i camerieri saremo noi dell’amministrazione comunale. Speriamo che sia una bella occasione per celebrare i nonni con i nipoti e anche gli anziani che pur non avendo nipoti propri fanno i nonni per i figli dei vicini di casa o degli amici».

Prenotazione e dettagli

La festa, organizzata dall’Auser, sarà allietata da giochi e intrattenimento musicale a cura dell’associazione «La tenda». Il contributo richiesto per il pranzo è di 10 euro per le prenotazioni bisogna chiamare Marina al 3356147260.