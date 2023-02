San Valentino, è boom di prenotazioni al ristorante per la festa degli innamorati

Secondo i dati Fipe-Confcommercio, saranno 5,3 milioni gli italiani che festeggeranno San Valentino in uno degli oltre 130mila ristoranti del Paese: numeri in crescita rispetto al 2022 che ci riportano ai livelli del periodo pre-pandemia.

San Valentino

Numeri confermati anche a Padova, dove oltre 25mila coppie (vale a dire oltre 50mila clienti) hanno scelto ristoranti e trattorie padovani per celebrare la festa degli innamorati. Secondo le previsioni la spesa complessiva a livello provinciale è di circa 2,5 milioni di euro, per una spesa pro-capite intorno ai 50 euro. «I ristoratori . dichiara Matteo Toniolo, vicepresidente dell’Associazione Provinciale Pubblici Esercizi - si sono fatti trovare pronti in vista della grande affluenza di clienti: una tendenza prevedibile, soprattutto dopo i tragici avvenimenti degli ultimi anni che ci hanno fatto apprezzare in modo particolare le occasioni di convivialità e di svago». Più della metà dei ristoranti, secondo i dati Appe, ha previsto per il prossimo martedì non solo diverse promozioni speciali, ma anche menù dedicati, piatti ad hoc che con i loro nomi e il loro aspetto richiamano il tema dell’amore. Il menù sarà per lo più “a pacchetto” e altre iniziative speciali riguardano l’offerta di beverage a tema tra aperitivi e cocktail e la consegna di un gadget alla clientela. Qualche ristorante prevede anche un intrattenimento musicale (principalmente musica di sottofondo) per far respirare ai propri clienti l’atmosfera tipica della festa degli innamorati. Non mancano comunque i locali dove poter scegliere “alla carta” le proprie pietanze preferite, componendo così un menù su misura. Ma chi l’ha detto che San Valentino è solo la festa delle coppie felici e innamorate? Secondo gli ultimi dati Istat, in Italia il numero delle famiglie composte da una sola persona ha superato nel 2021 quello delle coppie con figli, attestandosi al 33,2%. «Niente paura - risponde Toniolo - il mondo della ristorazione e dei bar è pronto a dedicare diverse iniziative anche agli ai milioni di italiani, tra donne e uomini, che già il giorno successivo, San Faustino, potranno stare in compagnia».