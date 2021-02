Il presidente Bui visita l’azienda di Gazzo Myyour, il brand che plasma innovative idee d’arredo

La bellezza, coniugata all’eleganza, alla qualità e praticità sono il filrouge di Myyour l’azienda di Gazzo Padovano, leader nella produzione di arredi e allestimenti di alto livello. Il presidente della Provincia di Padova Fabio Bui e il sindaco Ornella Leonardi hanno voluto visitare personalmente questa azienda innovativa che anche in periodo di pandemia ha dimostrato la propria sensibilità verso il territorio con diverse donazioni.

La visita

«In questo periodo – ha detto Fabio Bui – Myyour ha prodotto letti e arredi per camere di ospedale e copri bombole di ossigeno a uso domiciliare durante tutta l’emergenza sanitaria. Rivolgo un ringraziamento particolare alla famiglia Ronco per il segno di grande generosità e attenzione al territorio. Da tempo come Provincia mi sono impegnato a visitare le realtà produttive che si rivelano sempre più sorprendenti e meritano tutta la mia ammirazione per la grande capacità imprenditoriale e l’originalità dei prodotti che le rendono il simbolo del Made in Italy. Stiamo parlando di imprenditori capaci che dedicano tutto il loro impegno all’attività aziendale, coniugano innovazione e originalità e sanno guardare ai cambiamenti ottimizzando i processi e rispettando l’etica del lavoro e della produzione. Sono questi gli imprenditori che sanno scrivere nuove pagine di crescita veneta e padovana. Come Provincia di Padova mi sto impegnando per sostenere queste attività produttive fondamentali per il nostro territorio, per creare nuove opportunità di crescita, favorire lo sviluppo di collegamenti infrastrutturali e telematici e rivolgere il massimo impegno per utilizzare al meglio il Recovery fund. Non ci sarà futuro se perdiamo il valore delle nostre imprese della rete locale fatta di persone e di solidarietà».

La materia plastica

L’esperienza visiva dei prodotti Myyour è estremamente importante. Questa include l’illuminazione, l’arredamento per la casa e per il settore contract e i complementi, come tappeti e cuscini che creano sempre un ambiente accogliente. La tendenza si concretizza nell’utilizzo della materia plastica attraverso nuove tecniche di lavorazione, che ne trasformano la superficie in infinite possibilità in grado di soddisfare sia la vista che il tatto.

Il sostegno alla comunità

«L’azienda Myyour – ha concluso Ornella Leonardi – è da sempre vicina all’amministrazione comunale e moltissime volte ha offerto gli allestimenti per varie iniziative culturali. Nel momento di crisi dovuto alla pandemia ha donato un bancone per il front office, sei distributori di disinfettante che sono stati collocati negli edifici scolastici e nella sede municipale. Myyour è una delle tante attività commerciali del nostro territorio che sostiene attivamente la comunità e della quale ne andiamo molto fieri».

Fuori dal coro, le peculiarità dell'azienda

Myyour è prima di tutto volontà di generare idee, di fare accadere cose nuove, di esprimersi liberamente e fuori dal coro, attraverso proposte di arredo innovative. Il marchio nasce nel 2007 dall’incontro di quattro persone con alle spalle esperienze molto diverse (tecnica, imprenditoriale, di creatività, di marketing) che danno vita a un gruppo di lavoro che fa di fantasia e di inventiva la propria cifra stilistica. Una giovane fucina di idee che fonda le sue radici all’interno di Rolling Plast, azienda con un’esperienza trentennale nel settore della lavorazione delle materie plastiche.

Le proposte di Myyour sono frutto di un’originale progettazione che trova nell’uso competente delle tecnologie produttive e nel design accattivante i suoi inconfondibili punti di forza.

Nascono così elementi di arredo in polietilene caratterizzati da leggerezza, essenzialità di forme e varietà delle espressioni cromatiche, in una sintesi perfetta di eleganza, stile e praticità. Elementi eclettici pensati per l’arredo non solo esterno ma anche interno, interpreti di un modo contemporaneo di arredare ambienti dove in e outdoor sono un unico spazio da vivere senza barriere stilistiche.

Ogni prodotto ha una propria spiccata personalità e dà la possibilità di creare angoli di relax per molteplici contesti, trovando una perfetta collocazione anche in un locale alla moda o in una moderna spa.

Le collezioni Myyour, affidate con lo stesso spirito di scoperta e innovazione a giovani progettisti e designer di fama internazionale (tra cui Brogliato Traverso, Moredesing, Simone Micheli, Paolo De Lucchi), interpretano il desiderio di un pubblico cosmopolita ed evoluto, che ama circondarsi di pezzi fortemente protagonisti, capaci di infondere caratteri di unicità al luogo che li ospita.

Tutte le proposte Myyour nascono da una sinergia costante tra ricerche, valutazioni, studi ed applicazioni; una sequenza ininterrotta di accorgimenti formali e tecnologici.

Un processo produttivo che ha portato all’invenzione di Poleasy®, un polietilene speciale totalmente innovativo, che elimina definitivamente il problema delle microporosità superficiali (responsabili della formazione di patine e fessurazioni) e in grado di garantire performance davvero uniche in fatto di durata, lavabilità e brillantezza dei colori. Un materiale che ha caratterizzato il successo di MYYOUR e delle sue creazioni, sempre più richieste in tutto il mondo per la capacità di unire bellezza e funzionalità e per strizzare l’occhio al tema dell’eco-sostenibilità, sia in fase di produzione – riducendo a zero gli scarti – sia alla fine del ciclo di vita del prodotto che può essere completamente riciclato.

L’azienda padovana si fa portabandiera del Made in Italy all’estero progettando collezioni che hanno l’obiettivo di rendere gli ambienti esterni sempre più confortevoli, annullando di fatto le differenze con le proposte pensate per l’arredo indoor. Tra le ultime novità spiccano i sistemi di sedute MARE e PUSH, un mix perfetto di alte performance e bellezza formale, gli imbottiti super comfy WAVE, il tappeto in corda cucita a mano ALADIN e la lampada JOY, che prende ispirazione dal mondo del gioiello per dare brillantezza alle sere d’estate.