Un minivan per il trasporto di persone con difficoltà motorie: il dono di Progetti del Cuore

Si è tenuta a Villa Valmarana la cerimonia ufficiale di inaugurazione del nuovo mezzo di trasporto dato in comodato d’uso gratuito al Comune di Noventa Padovana, da sempre molto attento alle necessità dei cittadini e con la volontà di rispondere in maniera sempre più puntuale e qualificata ai loro bisogni attraverso il potenziamento dei servizi socio-assistenziali.

Progetti del Cuore

Progetti del Cuore taglia così il nastro di un altro importante traguardo raggiunto e renderà disponibile un nuovo Fiat Doblò attrezzato, facendosi carico delle spese di gestione e mantenimento. Grazie alla partecipazione delle imprese locali, ognuna secondo le proprie possibilità, si è potuto portare a compimento questa “speciale” missione per la collettività. Il Comune di Noventa Padovana avrà a disposizione un prezioso strumento di lavoro a costo zero per continuare a svolgere quotidianamente la propria missione e garantire un supporto in termini di mobilità ai cittadini in difficoltà. Per festeggiare l’arrivo del veicolo era presente il sindaco Marcello Bano con l’Assessore ai Servizi Sociali Luisa Calzavara, oltre agli straordinari volontari, le numerose famiglie beneficiarie del servizio e i titolari delle attività sostenitrici.

Noventa Padovana

«Ricevere un mezzo del genere - spiega il sindaco Marcello Bano - significa donare alle persone un supporto valido per poter raggiungere ospedali, centri di riabilitazione, ambulatori dove sostenere delle visite mediche e cure. Attraverso questo mezzo diamo l’opportunità a persone sole di poter raggiungere centri specialistici e non solo: offriamo loro anche un valido sostegno dal punto di vista del disbrigo di pratiche quotidiane come il ritiro della spesa. Il nostro è un supporto socio-sanitario e rappresenta un notevole sostegno al trasporto scolastico per i ragazzi diversamente abili che frequentano la scuola superiore. Le famiglie che sono in difficoltà saranno aiutate. Rappresenterà sicuramente un riferimento per i ragazzini della scuola media, che hanno bisogno di raggiungere i centri pomeridiani. Non solo trasporti di tipo sanitario, dunque, ma anche un valido aiuto ai servizi educativi per favorire l’inclusione e il coinvolgimento di minori diversamente abili. Grazie anche all’aiuto di enti come Progetti del Cuore, abbiamo stipulato una convenzione con un’associazione del territorio che ci permette di essere maggiormente efficienti. Grazie ai suoi volontari organizzati in turni settimanali e giornalieri, riusciamo ad essere presenti quotidianamente, dal lunedì al venerdì, sul territorio, partendo da Noventa Padovana per raggiungere poi i comuni limitrofi, dove ci sono i distretti sanitari».