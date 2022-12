Al via a Selvazzano le iscrizioni al progetto “Ci sto? Affare fatica! Winter”

Parte l’edizione invernale del Progetto “Ci Sto? Affare Fatica! Winter” della Città di Selvazzano Dentro e coordinato dalla Cooperativa Carovana, per due settimane dalle ore 8.30 alle ore 12.30, la prima settimana da martedì 27 dicembre 2022 a venerdì 30 dicembre 2022 e la seconda da lunedì 2 gennaio 2022 a giovedì 5 gennaio 2022. Sono aperte le iscrizioni rivolte a giovani, residenti della Città di Selvazzano Dentro, nati tra il 2003 e il 2008 compresi, che vorranno prendersi cura della propria Città, sperimentando capacità personali e acquisendo nuove competenze seguiti dai loro tutor e dagli instancabili handyman. Sono disponibili 30 posti e ci si può iscrivere attraverso il google forms.

«Dopo il successo di partecipazioni ed il grande entusiasmo per la prima edizione estiva del progetto “Ci sto? Affare fatica!” – afferma il Sindaco Giovanna Rossi – ritorna l’edizione invernale di “Ci sto? Affare Fatica! Winter” con un programma ricco di attività al chiuso rivolte ai ragazzi dai 14 e 19 anni residenti nella nostra Città. Il progetto intende coinvolgere gli adolescenti perché valorizzino al meglio il proprio tempo libero durante le vacanze di Natale, impegnandosi in attività di volontariato, cittadinanza attiva e cura dei beni comuni. Saranno due settimane intense di impegno, fatica, ma soprattutto di amicizia, complicità, aiuto reciproco e crescita. La partecipazione è estesa all'intera Comunità del territorio, perché a Fare Fatica potrebbe proprio essere un Affare per molti dei nostri ragazzi. Ci tengo particolarmente a questa iniziativa perché dopo anni di covid-19, didattica a distanza, tanti NO ed assenza di rapporti sociali i nostri adolescenti si prenderanno cura del bene comune, testimonianza fattiva anche per i più piccoli che i giovani si impegnano per migliorare il luogo in cui vivono».

«La collaborazione fondamentale tra i giovani, i tutor e gli adulti esperti non può che portare buoni frutti! – spiega Michela Barbiero Consigliere Incaricato alle Politiche Giovanili – Come sempre l’unione fa la forza e dopo la bellissima esperienza estiva in cui decine di ragazzi e ragazze con l’inconfondibile maglietta rossa si sono presi cura degli spazi comuni della nostra Città, sono certa che l’edizione invernale confermerà il successo di questa importante iniziativa per i giovani. Verrà consegnato ad ogni ragazzo un “buono fatica” settimanale del valore di 50 euro da spendere nei negozi ed esercenti della nostra Città di Selvazzano Dentro, aderenti all’iniziativa, in abbigliamento, spese alimentari, libri scolastici, cartoleria, libri di lettura, tempo libero e molto altro. Forza ragazzi…vi stiamo aspettando…A(F)ARE FATICA!».

Cooperativa Carovana

Cell. 340.3892864

Mail: cisto.selvazzanodentro@gmail. com

https://www.comune.selvazzano-dentro.pd.it/c028086/po/mostra_news.php?id=1134&area=H

