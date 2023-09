Affidata a un team di studenti di Architettura la riqualificazione del centro del Comune dell'Alta

Al via il workshop promosso dal Comune di Carmignano di Brenta in collaborazione con il dipartimento di architettura dell’Università di Bologna per la progettazione dello spazio pubblico di del centro urbano e di piazza Marconi con l’obiettivo di dare coordinamento e unità agli spazi trovando una forma della piazza in cui i luoghi trovino una loro identità e funzionalità.

Workshop

L’amministrazione comunale, in linea con il proprio programma elettorale, si sta impegnando alla progettazione di riqualificazione e valorizzazione degli spazi pubblici di via Marconi con l’obiettivo di dare vita ad un insieme di luoghi sicuri e accessibili da dedicare alla socialità e al rilancio delle attività commerciali locali. È stato, quindi, deciso di coinvolgere l’università di Bologna dipartimento di Architettura per attuare questo importante progetto per il paese di Carmignano di Brenta e per dare una nuova identità alla piazza Marconi nei suoi vari spazi pubblici. Il workshop di progettazione intende promuovere una riflessione sull’utilizzo degli spazi e di alcuni edifici pubblici del centro urbano, oltre ad essere un progetto partecipato che assume una funzione didattica e un ruolo significativo rispetto alla strategia di comunicazione del comune di Carmignano di Brenta. Il laboratorio universitario, della durata di 5 giorni, si rivolge agli studenti del quarto e quinto anno del Corso di Laurea in Architettura che, assisiti dai loro docenti, il Prof. Gino Malacarne e l’Architetto Giovanni Furlan, insieme agli amministratori e ai tecnici del Comune di Carmignano di Brenta, elaboreranno a gruppi di due o tre persone una proposta progettuale relativa alla sistemazione degli spazi e di alcuni edifici pubblici del centro urbano. Oggi, giovedì 7 settembre, si è tenuta la giornata inaugurale di visita al luogo di progetto a Carmignano di Brenta, l'incontro con gli amministratori e i tecnici del Comune, alcune comunicazioni introduttive sul tema progettuale proposto e un sopralluogo all'area di progetto. Le proposte progettuali saranno successivamente elaborate dai partecipanti presso la sede del Dipartimento di Architettura a Cesena e saranno presentate in sede universitaria agli amministratori di Carmignano di Brenta nella giornata del 15 settembre. Successivamente, entro ottobre sarà allestita presso il Municipio di Carmignano una mostra aperta a tutta la cittadinanza con i progetti proposti sulla riqualificazione dell’area.

Carmignano di Brenta

Il sindaco Eric Pasqualon dichiara: «Inizia questo importante iter di progettazione della riqualificazione del centro di Carmignano di Brenta che vuole essere condiviso e partecipato con la cittadinanza tutta con l’obiettivo di dare una nuova immagine al paese che deve essere calibrata sul territorio. La mostra con i progetti elaborati dagli studenti prevista a ottobre, infatti, sarà un importante momento di condivisione in quanto la riqualificazione del centro del paese deve essere un progetto che rispecchia tutte le esigenze di sicurezza e socialità della piazza dell’intera cittadinanza». Il vicesindaco e assessore alle opere pubbliche Andrea Bombonati aggiunge: «Questo è un’importante progetto che rientra nel piano triennale delle opere pubbliche dell’amministrazione comunale Pasqualon e sarà attuato in vari stralci. Il primo intervento inserito a bilancio è pari ad un milione e mezzo di euro che andrà a dare inizio a questa importante riqualificazione».