Per donare un momento di gioia e leggerezza a chi è in difficoltà: torna “Scatole di Natale Padova”

Torna anche quest’anno il progetto “Scatole di Natale Padova”: nato lo scorso anno in sole 24 ore, il progetto ha incontrato una partecipazione incredibile, mettendo in pochissimo tempo in rete individui, associazioni, organizzazioni, tutti uniti senza colori o bandiere nel comune intento di donare un sorriso a chi

è più in difficoltà, giungendo ad un risultato in termini di numeri ben al di là di quanto si potesse pensare.

“Scatole di Natale Padova”

Sono state infatti 10.891 le scatole raccolte e consegnate a realtà di volontariato della città, che a loro volta si sono occupate di distribuirle ai più bisognosi. L’idea iniziale, nata a Milano grazie una privata cittadina, invitava a regalare un momento di serenità a persone con disagi, senza fissa dimora, sole (vedi pagina Fb Scatole di Natale Milano), ma l’iniziativa era replicabile liberamente. È nato così il progetto padovano, dalla volontà di un gruppo di amiche che hanno deciso di replicare l’esperienza affidandosi alla ricca rete veneta di associazioni. Tra queste sono state individuate come realtà adatte alla distribuzione

l’associazione Orto di Marco, la ONG Beati i costruttori di pace e le Cucine economiche popolari, e a ruota hanno seguito altre associazioni, parrocchie, singoli cittadini. Lo scorso mese di novembre sono state molte le richieste giunte alla pagina Facebook Scatole di Natale Padova di ripetere l’esperienza: è così che Giorgia Dragotto, Daria Fallido, Glenda Spiller, Sara Zanferrari e l’associazione Orto di Marco hanno accolto l’invito e si sono rimessi in gioco anche per il Natale 2021.

Il progetto

Come funziona il progetto? Prendi una semplice scatola da scarpe e mettici dentro:

Una cosa che tenga caldo (guanti, sciarpa, scaldacollo, cappellino, maglione, coperta ecc.);

Una cosa golosa (caramelle, cioccolata, mandorlato ecc);

Un passatempo (libro, rivista, sudoku, matite colorate ecc.);

Un prodotto di bellezza *(crema idratante, bagno schiuma, profumo, dentifricio o uno spazzolino per bambini ecc.);

Un biglietto con parole gentili... perché le parole fanno bene al cuore (per i bambini potrebbe essere un disegno fatto dal vostro bambino, un giocattolo integro e completo, un libretto di racconti per bambini ecc).

Una volta raccolto tutto, le persone devono incartare la scatola, decorarla e scrivere in un angolo il destinatario (donna, uomo o bambino/a e fascia età). Sulla pagina Facebook www.facebook.com/scatoledinatalepadova sono pubblicati i riferimenti dei punti di raccolta, che coprono un po’ di zone “chiave” dalla città e della provincia, in modo che i donatori non debbano fare troppa strada. Commentano Giorgia Dragotto, Daria Fallido, Glenda Spiller, Sara Zanferrari e Antonella Carraro, presidente Associazione Orto di Marco: «Padova si è dimostrata e si dimostrerà ancora una volta ricca di solidarietà. Quest’anno

abbiamo potuto contare sull’esperienza precedente per organizzare un po’ più in dettaglio e con maggior tempo tutto il processo, che non è semplicissimo, visti i numeri e l’importanza e le aspettative della città. Siamo felici della partecipazione che sta arrivando e speriamo che in tanti si sentano parte di un Natale

solidale, dove nessuno viene lasciato indietro. Noi ce la metteremo tutta»