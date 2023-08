Tra inclusione e divertimento: torna a Cittadella l'appuntamento con "Crossabili Show"

Torna a Cittadella sabato 2 settembre "Crossabili Show", l’evento che mette insieme inclusione e divertimento e che nel 2019 alla sua prima edizione aveva registrato oltre 12 mila presenze.

Crossabili Show

Promosso dall’associazione CROSSabili by Mattia Cattapan, riempirà le vie, le piazze e gli spazi del centro storico della città murata, in una kermesse capace di coinvolgere grandi e bambini, appassionati di motori e di esibizioni adrenaliniche, ma anche persone che vogliono dare il loro contributo nella costruzione di una società più inclusiva. Commenta Luca Pierobon, sindaco di Cittadella: «Un grande ritorno a Cittadella per una manifestazione importante che è cresciuta nel tempo e che porta tanti ragazzi con disabilità all’interno delle nostre mura per fare loro vivere un’esperienza con i motori e assistere ad un grande show acrobatico. Uno spettacolo per tutti, grandi e piccini e un modo per avvicinare le persone al mondo della disabilità ma anche agli sport motoristici. Cittadella si presta ancora una volta ad ospitare eventi di questo tipo, che uniscono il sociale e il divertimento. Grazie dunque a Crossabili, a Mattia Cattapan, alle associazioni e ai volontari che hanno collaborato con lui per rendere tutto questo possibile».

Progetto

L’intero ricavato dell’evento sarà devoluto al progetto “Crossabili in Tour”, che organizza gite e vacanze per persone con disabilità, incrementandone così l’autonomia e permettendo la condivisione e la socializzazione. Si potrà contribuire con una donazione all’ingresso, ma anche acquistando il “Kit Crossabili Limited Edition” in loco e dal sito dell’Associazione (www.crossabili.com), uno zaino-sacca brandizzato pieno di prodotti o?erti dagli sponsor; e, infine, tentando la fortuna con i biglietti della ricca lotteria, che mette in palio come primo premio una moto Pit-Bike, come secondo un cambio di gomme, prodotti di bellezza e molto altro. «Crossabili è un'associazione no pro?t che o?re alle persone con disabilità una serie di attività ?nalizzate all'inclusione, alla condivisione, al divertimento, all'autonomia e allo sport – spiega Mattia Cattapan - un punto di riferimento per migliaia di persone con disabilità in tutta Italia. Dal 2019 ad oggi abbiamo realizzato 326 eventi, cui hanno partecipato oltre 200 mila persone con disabilità, ben 750 mila in tutto le persone raggiunte. Contiamo inoltre mezzo milione di visualizzazioni sui social e abbiamo coinvolto oltre 100 diverse Istituzioni».

Mattia Cattapan

Tutto questo grazie al lavoro di centinaia di volontari, agli sponsor, ai donatori e al costante impegno di Mattia Cattapan, 33 anni, di San Martino di Lupari (Pd), costretto in sedia a rotelle a causa di un incidente durante una gara agonistica di moto Enduro che lo ha reso paraplegico. Un incidente che non lo ha fermato. «La mia grande passione per il mondo dello sport motoristico mi ha aiutato a ripartire – spiega -. In breve tempo sono tornato a competere nei circuiti di Autocross di tutta Italia, diventando il primo atleta con disabilità in Italia a gareggiare contro normodotati nella categoria Kart Cross, conquistando il primo posto nel 2020 e il secondo nel 2019, 2021 e 2022. Nel 2023 punto a conquistare nuovamente il Titolo di Campione Italiano. Con la stessa determinazione ho fondato CROSSabili».

Il programma

Ricchissimo il programma della giornata, cui parteciperanno da protagonisti oltre 300 ragazzi con disabilità. Si inizia alle 15 con la Parata dei bikers della Big Red Machine, che s?leranno in uno spettacolare giro attorno alle mura con i loro mezzi insieme alla banda e alle majorettes dell’Orchestra Bovo. Alle 16 la presentazione u?ciale dell’evento con le autorità, tra cui rappresentanti del Comune di Cittadella, che ha concesso il patrocinio. Dalle 16.15 alle 18 il tanto atteso Show di Freestyle Motocross, che coinvolgerà tutti gli spettatori con le esibizioni adrenaliniche di piloti professionisti. Fino alle 18.30 i ragazzi con disabilità potranno provare l’ebbrezza della velocità con la Moto-Buggy Terapia e salire sulle moto, il tutto accompagnato da musica live. Dalle 18.30 alle 19.30 si sorseggerà l’Aperitivo CROSSabili, trattenendo il ?ato allo Show Streetbike Stunts. Dalle 19.30 il concerto musica live di Radio Sboro e infine, alle 20.50 ancora Show Freestyle Motocross con sottofondo musicale curato da DJ Pigozzo. Al termine il concerto di Aldebaran e alle 22.10 il gran finale con i Best Tricks Freestyle Motocross Show. Altissimo il livello dello Show di Freestyle Motocross, gestito da Alvaro Dal Farra: a Cittadella scendono in pista piloti professionisti come Pietro Marco Bassanello (new talent kid 11 anni), Filip Podmol, Pepa Aron, Alberto Prosdocimi, Mauro Longon, Richard Babek e Marco Barzan (stunt rider).Per tutta la giornata sarà presente Monica Morgan, la voce di Radio Bella e Monella. Infine, alle 23, l’estrazione dei biglietti della lotteria e si continua ballando sulle tracce selezionate da DJ Pigozzo fino a mezzanotte. Ad arricchire l’esperienza non solo musica e show, ma anche la Mostra Mercato, aperta dalle 15 alle 24, con oltre 30 espositori di attività locali e non, che hanno voluto a?ancare i loro brand ad un progetto sociale, e 10 spazi per associazioni di volontariato e cooperative sociali. Non mancherà uno spazio dedicato ai bambini con spettacoli di magia e animazione, truccabimbi, glitter e bolle di sapone giganti. Per i più golosi, un’area foodtruck dove si potrà gustare cibo di qualità per tutta la giornata. «Un evento che pensiamo porterà a Cittadella almeno 20 mila persone, considerato che l’attività di promozione e di organizzazione, iniziata tre mesi fa, ha già registrato 125 mila contatti sui social – conclude Cattapan -. Ringrazio le 108 aziende sostenitrici, in particolar modo Fanola, Hotform, Giesse Risarcimento danni, O?cine Pellanda, Berti Food, Brenta Gomme, STP Engineering e le centinaia di volontari che rendono possibile la realizzazione dei progetti CROSSabili».