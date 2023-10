Fiera delle Parole, si parte mercoledì: anno record per le prenotazioni online

Padova ritorna per cinque giorni cuore pulsante della letteratura, del confronto, della partecipazione, dello scambio di idee: è in arrivo dal 4 all’8 ottobre prossimi l’edizione numero 18 della Fiera delle Parole, festival tra i più apprezzati e seguiti d’Italia, che mette in programma quest’anno quasi cento appuntamenti. Un calendario di eventi da non perdere, che troveranno spazio nel padiglione 11 della Fiera di Padova e nel cuore del centro cittadino.

Boom di prenotazioni

«Quest’anno abbiamo registrato un record di prenotazioni online – sottolinea la direttrice artistica Bruna Coscia – e questo è un chiaro segnale dell’affetto e della grande partecipazione che il pubblico riserva alla Fiera delle Parole. Ci prepariamo a cinque giorni intensi, gioiosi, di riflessione, ricerca e partecipazione». Tutti gli appuntamenti della Fiera delle Parole sono, come sempre, a ingresso gratuito, con prenotazione. Il programma completo, i link per prenotare e tutte le informazioni si trovano sul sito www.lafieradelleparole.it e sui profili social del festival, dove vengono pubblicati in tempo reale tutti gli aggiornamenti.

Anteprime

Quest’anno sono ben cinque le opere che saranno presentate in anteprima nazionale proprio alla Fiera delle Parole: si tratta delle nuove uscite a firma Dacia Maraini, Susanna Tamaro, Marco Buticchi, Piergiorgio Odifreddi e Stefano Allievi. Venerdì 6 ottobre in Fiera Dacia Maraini presenta con Paolo Di Paolo “Vita mia” (Rizzoli): una cronaca vivida, dolorosa, commista a pagine di speranza, di incredulo stupore, attraverso gli occhi di una bambina, che ripercorrono i lunghi mesi del 1943 trascorsi dalla scrittrice e dalla sua famiglia in un campo di prigionia giapponese. L’anteprima de “Il vento soffia dove vuole”, l’ultimo romanzo di Susanna Tamaro in uscita per i tipi di Solferino, è in programma giovedì 5 ottobre alle 19 in Fiera: un romanzo profondo, appassionante e ricco di umorismo che è un inno alla forza dei legami familiari e all'importanza di dare un senso alla nostra vita. Si intitola “L’oro degli dei” (Longanesi) il romanzo di Marco Buticchi: un mistero che unisce epoche lontanissime, dall'Antica Grecia agli anni di Napoleone. L’opera sarà presentata con Alessia De Marchi domenica 8 ottobre alle 19 nella Sala Paladin di Palazzo Moroni. Sempre domenica, in Fiera, alle ore 11 Piergiorgio Odifreddi presenta “A piccole dosi. Contro la crisi di astinenza dalla matematica” (Cortina): una grande storia della creatività, da Pitagora a Omero sino a Escher, Nabokov e Bertrand Russell; l'espressione massima della libertà del pensiero; un'esplorazione dei limiti della ragione. Nel giorno dell’uscita in libreria, infine, il sociologo Stefano Allievi presenta il suo “Governare le migrazioni” (Laterza) sabato 7 ottobre alle ore 19 nella Sala Paladin di Palazzo Moroni.

Il programma di mercoledì 4 ottobre

Si parte dunque mercoledì 4 ottobre: evento inaugurale alle 16.30 nella Sala A del Padiglione 11 della Fiera, con un Omaggio a Giuliano Montaldo, recentemente scomparso. Il grande regista è amatissimo, insieme alla moglie Vera, da tutto il pubblico del Festival che, solo l’anno scorso, ha riempito la Sala Grande per poterli vedere e salutare in streaming. A ricordarlo saranno la figlia Elisabetta e il professor Giorgio Tinazzi dell’Università di Padova. Alle 17.30 l’incontro con il poeta Franco Arminio che presenterà il libro Sacro minore: “Il sacro quotidiano, minuscolo, persino minimo. Il sacro dei nostri corpi che si incrociano, e si incastrano, e si allontanano, quaggiú sulla terra”. Alle 19 appuntamento con Vittorino Andreoli che presenterà il nuovo libro “Insieme si vince. La forza della cooperazione nella nostra vita”. Alle 20.45 Francesco Lettieri al pianoforte con alcune delle sue più belle canzoni tratte dall’ ultimo album “Controfigura”. Alle 21.15 Michele Serra racconterà “Gli sdraiati dieci anni dopo” intervistato da Davide Antonio Pio.

La Fiera delle Parole

La Fiera delle Parole è promossa dal Comune di Padova, diretta da Bruna Coscia, organizzata da Cuore di Carta eventi, con il patrocinio dell’Università degli Studi di Padova, il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo e con la collaborazione di CCIAA di Padova e Venicepromex e la media partnership di Radio LatteMiele, e Love FM Gli sponsor di questa edizione sono Banca Patavina e Museo TMB Spa, Aps Holding e Grafica Veneta. Il calendario costantemente aggiornato è online su www.lafieradelleparole.it e sui profili social del festival.