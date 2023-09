World Cleanup Day, Retake scende in campo anche a Padova nel nome dell'ambiente

Domani, sabato 16 settembre, in tutto il mondo si svolgerà il World Cleanup Day, un'epocale azione civica dedicata alla pulizia e alla salvaguardia del nostro pianeta. In 193 Paesi, le persone si uniranno in un impegno collettivo per ripulire spiagge, parchi, strade e aree inquinate, contribuendo così a ridurre l'impatto dei rifiuti nell'ambiente. In Italia, Let's do It! Italy coordina l'evento per la sesta edizione consecutiva, con l'ambizioso obiettivo di coinvolgere il 5% della popolazione.

World Cleanup Day

Ciò che è iniziato nel 2008 in Estonia, come una pulizia con 50.000 persone, si è trasformato in un potente movimento globale, toccando la maggior parte delle nazioni in tutto il mondo. Negli ultimi 5 anni, 70 milioni di persone si sono attivate, mobilitandosi come fronte unito per gli SDGs (Sustainable Development Goals). Il 17 settembre dell'anno scorso, giornata del World Cleanup Day, 15 milioni di volontari hanno dedicato 30 milioni di ore per rimuovere circa 60.000 tonnellate di rifiuti, così come dichiarato sul sito ufficiale di Let's Do It! Italy. Come consuetudine, anche quest'anno parteciperanno le città della fondazione Retake, fondazione impegnata nella lotta contro il degrado e per la valorizzazione dei beni comuni sul territorio. «Da Nord a Sud tanti volontari si uniranno a questa causa globale, dando vita a un fronte unito contro la questione critica dei rifiuti e a stimolare una presa di coscienza collettiva sul tema della cura e valorizzazione dei beni comuni con l'obiettivo di proteggere l'ambiente e gli spazi comuni. Questo è un appello a tutti i cittadini a partecipare a questa straordinaria azione civica, la più imponente mai vista a livello mondiale» afferma Francesca Elisa Leonelli, presidente di Retake.

Padova

Il World Cleanup Day rappresenta uno dei movimenti civici più significativi dei nostri tempi, unendo in un unico sforzo un'ampia porzione della popolazione mondiale in nome di un pianeta più pulito e sostenibile. A Padova l'appuntamento è in via Venezia 104 alle ore 9.30: in collaborazione con Decathlon si svolgerà un plogging per la raccolta dei rifiuti che porterà lungo strade ed argini, per circa 2 chilometri, fino al Centro Sportivo Vertigo. Questa iniziativa colossale è un invito a tutti coloro che desiderano contribuire attivamente a migliorare la nostra comunità globale.