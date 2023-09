Prove di trazione sugli alberi per verificarne la stabilità, strada chiusa al traffico

Mercoledì 4 ottobre, a partire dalle ore 20, via Roma a Montegrotto Terme sarà chiusa al traffico veicolare per consentire lo svolgimento delle prove di trazione su un campione di alberi. Il traffico sarà deviato sulle prime laterali utili: in caso di sopravvenute esigenze di sicurezza stradale allo stato attuale non prevedibili, le forze dell'ordine impegnate sul posto adotteranno le necessarie modifiche alla circolazione stradale.

Pulling test

Un campione rappresentativo di Quercus Robur radicati in filare lungo la carreggiata ovest di via Roma sarà sottoposto a una valutazione di stabilità mediante “pulling test”, una metodologia che consente di definire il grado di solidità della zolla radicale per verificare la propensione alla caduta. Il filare è composto da 36 esemplari, nel 2021 la prima parte dello stesso (da via Flacco fino allo Sporting), era stato oggetto di analisi dopo la caduta di due esemplari. All’epoca il pulling test aveva rilevato una compromissione della stabilità meccanica delle alberature che portò all’abbattimento d’urgenza di 12 esemplari. L’indagine non solo valuterà lo stato di salute degli alberi, ma proporrà altresì azioni compensative e nuove piantumazioni in aree idonee. Il “Pulling Test” sarà effettuato nelle ore serali, a partire dalle 20, per ridurre al minimo i disagi al traffico veicolare.